Nigeria: Kobo360 supprime des emplois dans un contexte de changement de direction et de difficultés financières

Kobo360, une startup nigériane de transport routier soutenue par Goldman Sachs, a licencié des employés sur ses sept marchés en novembre dernier.

Au moins 30 membres du personnel ont été supprimés de l'équipe nigériane, qui compte 50 personnes, et le nombre total de postes concernés sur d'autres marchés a été réduit à 1,5 million.

Les bouleversements au niveau de la direction se poursuivent, avec la démission d'au moins trois cadres en novembre.

Kobo360, une startup nigériane de transport routier soutenue par Goldman Sachs, a licencié des employés sur ses sept marchés en novembre 2024. Au moins 30 membres du personnel ont été supprimés de son équipe nigériane de 50 personnes, et le nombre total de postes affectés dans les autres marchés n'a pas été communiqué. Les licenciements font suite au départ de l'ex-PDG Cikü Mugambi, qui a cité les difficultés de collecte de fonds comme l'un des principaux défis à relever.

TechCabal a rapporté que les employés concernés ont reçu un "accord de séparation", que certains ont interprété comme évitant le terme "licenciement". "D'anciens employés affirment que des obligations de pension impayées datant de six mois n'ont toujours pas été résolues, une question que l'entreprise attribue à une société de ressources humaines tierce et qui, selon elle, fait l'objet d'une enquête fédérale.

L'agitation au sein de la direction se poursuit, avec la démission d'au moins trois cadres en novembre. Le conseil d'administration de Kobo360 est en train de nommer de nouveaux dirigeants pour guider l'avenir de l'entreprise. L'entreprise, qui a mis en pause la plupart des opérations logistiques à l'exception de la gestion de flotte, se restructure pour réduire les coûts et étendre sa marge de manoeuvre après avoir levé 48 millions de dollars lors d'un tour de table de série B en 2021.

Points clés à retenir

Les licenciements et la restructuration de Kobo360 mettent en lumière les défis plus larges auxquels sont confrontées les startups logistiques au Nigeria. Malgré les promesses de rentabilité et de transparence opérationnelle, beaucoup de ces startups sont confrontées à des problèmes non résolus, notamment le vol de marchandises et l'inefficacité du marché, qu'elles visent à perturber. L'intérêt des investisseurs pour le secteur de la logistique a diminué.

Seules trois startups - Renda, Fez Delivery et Cargo Plus - ont levé 2,1 millions de dollars en 2024, ce qui témoigne de la baisse de l'enthousiasme des investisseurs en capital-risque. De plus, des géants comme Dangote gardent le contrôle en investissant dans leurs flottes. Le secteur reste criblé de risques que même les startups technologiques ont du mal à atténuer, ce qui soulève des questions quant à la viabilité des modèles d'actifs légers sur ces marchés.