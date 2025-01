Kenya: M-Pesa du Kenya rejoint Pesalink pour favoriser l'interopérabilité

M-Pesa de Safaricom devrait rejoindre le système de paiement interbancaire du Kenya, Pesalink, marquant ainsi une étape importante vers l'unification de l'écosystème financier du pays.

L'intégration permettra des transferts transparents entre les portefeuilles mobiles et les comptes bancaires, éliminant ainsi la nécessité d'accords séparés.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'objectif de la CBK de favoriser l'inclusion financière et d'améliorer l'interopérabilité dans le secteur financier kenyan.

Une proposition conjointe de Safaricom et de l'Association des banquiers du Kenya (KBA) à la Banque centrale du Kenya (CBK) présente des plans visant à connecter M-Pesa, la plus grande plateforme d'argent mobile du Kenya, à Pesalink, qui relie actuellement 39 banques dans tout le pays.

L'intégration permettra des transferts transparents entre les portefeuilles mobiles et les comptes bancaires, éliminant ainsi la nécessité d'accords séparés entre les banques et les fournisseurs d'argent mobile. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'objectif de la CBK de favoriser l'inclusion financière et d'améliorer l'interopérabilité dans le secteur financier kenyan grâce à son initiative de système de paiement rapide (Fast Payment System - FPS).

Pesalink facilite actuellement les transferts instantanés de banque à banque, mais n'inclut pas les services d'argent mobile tels que M-Pesa. En rejoignant le réseau, les utilisateurs de M-Pesa auront accès à une gamme plus large de services financiers à des coûts de transaction moindres, comblant ainsi le fossé entre l'argent mobile et les services bancaires formels.

Points clés à retenir

L'intégration de M-Pesa avec Pesalink pourrait réduire considérablement les coûts de transaction. Actuellement, un transfert de 10 000 KES via M-Pesa coûte environ 100 KES, alors que Pesalink ne facture que 100 KES. L'intégration de M-Pesa avec Pesalink pourrait réduire considérablement les coûts de transaction et profiter à des millions de Kenyans, en particulier aux petites entreprises, en leur permettant d'accepter des paiements sur plusieurs plateformes sans avoir besoin de plusieurs portefeuilles.

Cela renforce également les bases de l'initiative FPS de la CBK, qui vise à rationaliser les transactions entre les banques commerciales, les SACCO et les institutions de microfinance. Alors que le Kenya progresse vers une infrastructure de paiement unifiée, la collaboration entre Safaricom, KBA et la CBK représente une étape majeure dans la promotion de l'inclusion financière et de l'innovation numérique.