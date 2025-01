Egypte: L'entreprise égyptienne MoneyHash lève 5,2 millions de dollars dans le cadre d'un tour de pré-série A pour l'expansion de la zone MEA

La fintech égyptienne MoneyHash a levé 5,2 millions de dollars dans le cadre d'un financement de pré-série A, mené par Flourish Ventures.

Lancée en 2021, MoneyHash fournit une plateforme d'orchestration des paiements adaptée aux marchés émergents.

Les fonds permettront à MoneyHash d'accélérer sa pénétration du marché au Moyen-Orient et en Afrique (MEA).

La fintech égyptienne MoneyHash a levé 5,2 millions de dollars dans le cadre d'un financement de pré-série A, mené par Flourish Ventures, avec la participation de Vision Ventures, Arab Bank's Xelerate, et Emurgo Kepple Ventures. Des investisseurs individuels de renom, dont Jason Gardner (ancien PDG de Marqeta), ont rejoint le tour de table, aux côtés d'investisseurs existants tels que COTU Ventures et Tom Preston-Werner, fondateur de Github.

Lancée en 2021, MoneyHash propose une plateforme d'orchestration des paiements adaptée aux marchés émergents. Elle intègre les fournisseurs de paiement existants dans un système unifié avec des fonctionnalités telles qu'une API unifiée, la prévention de la fraude et le routage avancé, réduisant les coûts de développement jusqu'à 90 % et augmentant les revenus de 10 à 15 %.

La base de clients de MoneyHash comprend des noms importants comme Tamara, Kitopi et Brands For Less, ce qui contribuera à multiplier par quatre le volume de traitement en 2024. Les fonds permettront à MoneyHash d'accélérer sa pénétration du marché au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et de soutenir son expansion stratégique sur d'autres marchés émergents.

Points clés à retenir

Les marchés émergents tels que la MEA sont confrontés à des défis uniques en matière de paiement, notamment une infrastructure de paiement fragmentée, des taux d'échec plus élevés et une normalisation limitée. MoneyHash s'attaque à ces problèmes avec une suite complète qui intègre plus de 300 API sur plus de 100 marchés, améliorant les mesures de performance et permettant l'évolutivité.

Ce financement s'ajoute au précédent tour de table de 4,5 millions de dollars réalisé par MoneyHash au début de l'année 2024. Avec l'arrivée de Flourish Ventures au sein de son conseil d'administration, MoneyHash entend tirer parti de sa base de capital croissante pour consolider sa position dans la région MEA et pénétrer de nouveaux marchés.