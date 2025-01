Gambie: Le Parti Populaire National (NPP) adhère au choix du president Barrow comme porte-drapeau pour les élections de 2026

Le parti au pouvoir, le Parti Populaire National (NPP), a adhéré au choix d'Adama Barrow, secrétaire général et leader du Parti Populaire National (NPP), comme porte-drapeau du parti pour l'élection présidentielle de 2026, mettant ainsi un terme aux nombreuses rumeurs sur sa candidature ou sa non-participation.

L'annonce a été faite par le président national du parti, Dembo 'Byforce' Bojang, lors du congrès non électif du parti tenu le week-end dernier dans la ville de Soma, dans la Région de Lower River.

Des centaines de sympathisants et de délégués, y compris des membres de l'exécutif du Parti Populaire National (NPP) au pouvoir, ont assisté à l'événement. Toutefois, ce congrès non électif est l'occasion pour le chef du parti d'appeler ses partisans à aller de l'avant ensemble, avec une vigueur, un optimisme et une détermination renouvelés, et ce, en vue de construire une Gambie qui se tienne debout comme un havre de paix, d'espoir, de progrès et d'unité.

S'adressant à une foule nombreuse au bureau du parti, Dembo Bojang, tout en remerciant les Gambiens pour leurs efforts, a également rappelé les critiques injustifiées dont Adama Barrow a fait l'objet lors de son accession au pouvoir, certaines personnalités lui adressant toutes sortes de remarques, y compris le fait qu'il n'est pas instruit.

Avec ces présomptions négatives à l'esprit, en particulier parmi ses adversaires politiques, Dembo Byforce a soutenu que certains ont douté de ses capacités à gouverner un pays, oubliant la volonté de Dieu tout-puissant.

Dans cette veine, le vétéran politique de Bakau a soutenu que lorsqu'une personne est destinée à accéder à une position éminente, elle y arrive aisément sans aucune difficulté.

Avec sa vaste expérience politique de plus de 40 ans, Dembo Byforce a reconnu qu'il ne manque aucunement de clairvoyance pour juger ou évaluer les capacités d'une personne.

À cette fin, il a déclaré que lui (Dembo Bojang) et un autre vétéran de la politique gambienne, Majanko Samusa du NCP, ont identifié Adama Barrow comme président en raison des qualités qu'ils ont vues en lui.

« Il (Adama Barrow) n'a jamais trahi ce pays et ses bonnes initiatives de développement sont sans précédent, aussi bien durant la période coloniale que lors des première et deuxième républiques ».

Le vétéran de la politique gambienne a également fait référence aux infrastructures routières de bonne qualité du pays par rapport au cauchemar quotidien auquel les habitants du pays étaient confrontés à l'époque, notamment pour se déplacer d'un bout à l'autre du pays.

Il a indiqué qu'aujourd'hui, il est possible de quitter Bakau le matin et déjeuner à Basse, dans la région de l'Upper River, ou vice versa. Ceci, a-t-il dit, est dû au leadership dynamique et visionnaire du président Adama Barrow.

Il a également souligné le fait qu'à l'époque, les fonctionnaires en particulier avaient du mal à percevoir leurs salaires en raison de la nature déplorable des routes et des moyens de se déplacer.

Cette situation, a-t-il ajouté, a même contraint certains à utiliser des charrettes tirées par des ânes comme moyen de transport pour percevoir leurs salaires, notamment dans les communautés les plus éloignées.

Dans le domaine de l'éducation, il a déclaré que le nombre d'écoles construites dans ce pays était sans précédent. Il a également déclaré qu'en tant que président national du parti, il a couronné Adama Barrow, candidat du Parti Populaire National (NPP) à l'élection présidentielle de 2026.

« Qu'il le veuille ou non, je suis son aîné et nous l'avons choisi. » Au moment de l'annonce, les délégués du Parti Populaire National (NPP) et les sympathisants du parti se sont mis à célébrer et à applaudir, mettant fin à l'incertitude quant à sa candidature à l'élection présidentielle de 2026.

Dans sa déclaration au congrès, Adama Barrow, secrétaire général et actuel porte-drapeau du Parti Populaire National (NPP) pour l'élection présidentielle de 2026, a tout d'abord remercié et apprécié l'exécutif du Parti Populaire National (NPP) et chaque personne dont la loyauté a, selon lui, contribué au dynamisme du parti d'une manière ou d'une autre.

« Des remerciements similaires sont particulièrement dus à tous nos militants infatigables, aux dirigeants régionaux et sous-régionaux, aux sympathisants et à tous ceux qui continuent à travailler avec détermination dans les coulisses pour promouvoir notre programme. Vos sacrifices constituent le fondement de notre succès », a-t-il déclaré.

À cette fin, Mr Barrow a exprimé sa gratitude à l'ensemble des membres du Parti Populaire National (NPP) pour le privilège spécial et l'honneur extraordinaire de diriger cette famille politique transformatrice.

« Ensemble, nous avons honorablement changé le paysage politique de la Gambie, avec les nobles valeurs de la tolérance, de la transparence, de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'Homme et des peuples. Ce sont les valeurs universelles chères pour lesquelles nous nous sommes battus et qui continueront à définir le caractère et l'attitude de notre parti ».

En guise de remerciement, il a également rendu hommage aux partis politiques qui se sont associés à lui, tant dans les périodes d'aisance que dans les périodes difficiles, rappelant que ce congrès lui donne l'occasion de reconnaître la confiance qu'il a reçue et le soutien apporté à son gouvernement.

« Avec le peuple de cette nation, vous m'avez élevé à la plus haute fonction du pays, et votre résilience continue de nous accompagner sur notre chemin commun et sacré du progrès et du développement ».

Accueillant les délégués et les autres dignitaires, Omar Drammeh, président régional de la région de Lower River, tout en remerciant les différents districts de la région pour leurs efforts entrepris pour la tenue de ce congrès, a également appelé les membres du Parti Populaire National (NPP) à maintenir la persévérance, l'unité et à travailler à la réalisation de la vision de leur leader, qui, a-t-il dit, se consacre fermement au développement de ce pays.

D'autres intervenants, dont Maimuna Baldeh, mobilisatrice nationale des femmes, Kebba Madi Bojang, présidente nationale et Majanko Samusa du NCP et au nom des partis partenaires, ont tous exprimé des sentiments similaires. Des représentants de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ont également assisté au congrès.

