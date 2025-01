Algérie: Mostaganem - Des programmes de développement au profit des communes de la daïra de Sidi Lakhdar pour plus de 1,3 milliard DA

Mostaganem — Les trois communes de la daïra de Sidi Lakhdar (Mostaganem) ont bénéficié, en 2024, de programmes de développement d'un montant dépassant 1,3 milliard DA, a-t-on appris, mardi, des services de la wilaya.

La même source a précisé que les communes de Sidi Lakhdar, Hadjadj et Benabdelmalek Ramdane ont bénéficié de 100 opérations de développement dans divers secteurs, pour une enveloppe financière globale de 1 milliard et 375 millions DA, provenant de différentes sources de financement (autofinancement, financement local et central).

En plus des projets inscrits et lancés au titre de la mise en oeuvre du Programme d'appui au développement économique et social des communes (33 opérations), de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales (16 opérations), des budgets communal et de wilaya (50 opérations) et du programme sectoriel (5 opérations), "ces collectivités locales ont reçu des subventions financières destinées aux secteurs de l'éducation, des travaux publics et du tourisme, pour un montant global estimé à environ 500 millions DA", a-t-on indiqué.

Ces allocations budgétaires concernent la réhabilitation des écoles primaires, l'entretien et la location de bus de transport scolaire, le dragage du port de pêche, ainsi que l'étude et l'élaboration de plans d'aménagement pour sept nouvelles plages.

En ce qui concerne les programmes de développement de l'année en cours, les services de la wilaya ont fait savoir que les communes de la daïra de Sidi Lakhdar ont bénéficié d'un nouveau programme de logement de 1.439 unités, réparties entre les aides rurales (803 aides), les logements publics locatifs (260 unités) et les logements promotionnels aidés (376 logements).

Pour le même exercice, une enveloppe de 714 millions DA a été allouée pour le financement de 51 opérations, incluant notamment l'équipement de 52 écoles en chauffages, la prise en charge du transport et de la restauration scolaires, ainsi que la distribution des primes de scolarité et de cartables au profit, respectivement, de 8.300 et 1.630 élèves, a souligné la même source.

Par ailleurs, dans le cadre de ce programme de développement, il est également prévu l'aménagement de 8 salles de soins dans différentes zones de la daïra et leur équipement en matériel médical, a-t-on ajouté.