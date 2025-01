Visé par le Parquet judiciaire financier (PJF) dans une procédure judiciaire concernant des transactions suspectes portant sur plus de 125 milliards de Fcfa, le député Mouhamadou Ngom dit « Farba Ngom » est convoqué ce mardi 21 janvier devant la Commission ad hoc installée par l'Assemblée nationale pour instruire la demande de son immunité parlementaire formulée par le ministre de la Justice.

Le député Mouhamadou Ngom dit « Farba Ngom » joue la première manche de son avenir au sein de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Soupçonné par le Parquet judiciaire financier (PJF) d'être impliqué dans des transactions suspectes portant sur plus de 125 milliards de Fcfa, c'est ce jour, mardi, que l'élu membre du groupe de la minorité parlementaire de l'opposition, Takku-Wallu, va faire face à ses collègues de la Commission ad hoc pour être auditionné dans le cadre de la demande de levée de son immunité parlementaire. Ce rendez-vous est prévu à 16 H 00 dans la Salle Marie Joséphine Diallo.

Conformément aux dispositions de l'article 52, alinéa 2 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, Farba Ngom pourrait se faire assister, lors de ce face-à-face avec les onze membres de cette dite commission par un député de son choix. Pour rappel, la composition de cette commission ad hoc se présente comme suite : le groupe de la majorité est représenté par son président, Mohamed Ayib Salim Daffé, Abdoulaye Tall, Mbène Faye, Youngare Dione, Amy Dia, Ansoumana Sarr, Anta Dia, Alioune Ndao et Fatou Ba. L'opposition « Takku Wallu » et les « Non-inscrits, attributaires chacun d'un seul membre sur la base de la clé de répartition prévu par l'article 34 du règlement intérieur, sont représentés respectivement par Djimo Souaré et Cheikh Ahmed Tidiane Youm.

Leur mission dans le cadre de cette procédure consiste à examiner, de manière objective, rationnelle et transparente les documents envoyés par le Garde de Sceaux, ministre de la Justice pour motiver sa demande de levée de l'immunité parlementaire en les confrontant avec la version des faits de leur collègue et élaboré un rapport destiné à la plénière qui se penchera sur la levée ou non de l'immunité parlementaire. Si cette demande est acceptée, le député Farba ngom pourra être soumis à des poursuites judiciaires, dans le cadre de la procédure d'enquête ouverte par le Parquet financier. En effet, la levée de l'immunité parlementaire est une procédure qui permet à un député d'être poursuivi ou jugé pour des faits en dehors de ses fonctions parlementaires (article 51 alinéa 3 du règlement intérieur)