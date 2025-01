Tunisie: Construction des bâtiments civils - Prendre les mesures nécessaires en cas de non-respect des marchés publics

La ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Sarra Zaâfarani Zanzri, a appelé à assurer un suivi régulier des travaux des projets de bâtiments civils pour les achever dans les délais impartis et avec la qualité requise et à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de non-respect des marchés publics.

Lors d'une réunion de travail tenue lundi pour suivre l'avancement des projets de bâtiments civils, Zanzri a appelé à parachever le travail du comité de réflexion chargé de réviser le dispositif des approbations (autorisations et cahiers des charges), attribués aux entrepreneurs, aux bureaux d'études et aux contrôleurs techniques dans le secteur des bâtiments et des travaux publics, en coordination avec tous les intervenants pour garantir une finalisation des travaux dans les délais impartis.

Selon un communiqué du ministère de l'Equipement, la réunion a permis d'examiner l'état d'avancement de 20 projets de bâtiments civils en phase d'étude pour un coût global d'environ 1500 millions de dinars (MD) et de 41 projets, en cours de réalisation en faveur d'un nombre de ministères, pour un coût de 516 millions de dinars (MD).

Les participants ont également abordé certains problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre d'un certain nombre de projets, notamment les difficultés liées aux marchés publics, en mettant l'accent sur les solutions pour les surmonter.

La réunion a également traité les mesures prises pour la réactivation des textes législatifs arrêtés pour accélérer l'achèvement des projets publics, à l'instar du décret numéro 497 du 24 octobre 2024 et de la circulaire du chef du gouvernement numéro 27 du 7 novembre 2024, sur l'élaboration des formules et procédures de réalisation des projets publics.