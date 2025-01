Tunisie: Séminaire sur les politiques linguistiques dans les pays arabes - Les intervenants appellent à renforcer la langue arabe dans les programmes scolaires

Les participants au colloque « système des politiques linguistiques dans les pays arabes » ont recommandé d'accorder plus d'attention à la langue arabe dans les programmes scolaires et d'arabiser l'enseignement.

À l'issue de cet événement qui s'est tenu lundi au siège de l'Organisation Arabe pour l'Education, la Science et la Culture (ALECSO), ils ont appelé à la mise en place de programmes clairs et précis pour mettre en oeuvre les politiques linguistiques dans tous les secteurs tels que l'économie, les médias, la recherche scientifique, la santé et la technologie.

Dans le même contexte, les participants ont exhorté à unifier les efforts des pays arabes pour élaborer des politiques linguistiques efficaces et adaptées aux spécificités de chaque pays. Ils ont, par ailleurs, émis plusieurs recommandations, en mettant notamment l'accent sur l'importance de poursuivre et d'appuyer les études et les recherches menées sur les politiques linguistiques et leur mise en oeuvre, de créer des centres de recherche spécialisés et de tirer profit des expériences internationales dans ce domaine.