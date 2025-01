Tunisie: Les Journées des ARTs de la Marionnette de Carthage (JAMC) de retour du 1er au 8 février 2025

Les Journées des Arts de la Marionnette de Carthage (JAMC) reviennent pour leur sixième édition, qui se tiendra du 1er au 8 février 2025.

Organisées par le Centre National d'Art de la Marionnette, ces journées sont devenues, depuis leur création en 2018, un rendez-vous incontournable pour les amateurs et professionnels du théâtre de marionnettes, attirant des artistes et des troupes du monde entier.

Cette édition promet une programmation riche et variée : spectacles, ateliers, conférences et rencontres professionnelles. Les participants pourront découvrir des créations inédites, allant du théâtre de marionnettes traditionnel à des formes plus contemporaines, mettant en avant l'innovation et la diversité de cet art ancestral.

Parmi les performances attendues pour cette édition 2025 dont la programmation officielle n'est pas encore dévoilée, figure notamment le spectacle de contes en ombre et lumière « Llum » de la compagnie Cielo, basée dans les Pyrénées-Orientales (sud de la France). Programmé pour le 3 février 2025, « Llum » est un spectacle qui combine conte et théâtre d'ombres, mettant en scène trois comédiennes et plongeant le spectateur dans un cheminement poétique et sonore. La Compagnie Cielo est connue pour son exploration de plusieurs facettes de la création théâtrale ainsi que le théâtre comme outil de médiation culturelle et sociale.

Les créations de la compagnie s'adressent à tous les publics, avec des formes théâtrales poétiques, mais aussi un univers clownesque au service des questionnements actuels. Chaque création explore une ou plusieurs formes artistiques: théâtre, clown, ombres chinoises, arts du cirque, danse africaine,...