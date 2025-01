Tunisie: CEPEX - 66 actions promotionnelles programmées pour l'année 2025

L'agenda export du Centre de Promotion des Exportations de la Tunisie(CEPEX) pour l'année 2025 comporte un calendrier de 66 actions promotionnelles, réparties entre 24 participations tunisiennes à des foires et salons internationaux et 42 opérations promotionnelles (missions d'hommes d'affaires, rencontres professionnelles....), a indiqué le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine.

Intervenant lors d'une conférence de presse tenue, mardi, à Tunis, Ben Hassine a ajouté que les 42 opérations promotionnelles de l'année 2025 ciblent 12 nouvelles destinations (Niger, Ghana,Guinée, Mauritanie, Qatar, Arabie Saoudite, Suéde..) sur un total de 30 marchés visés. Et de poursuivre qu'environ 800 entreprises tunisiennes devraient participer à ces actions promotionnelles du CEPEX, opérant dans 10 secteurs d'activité dont essentiellement, les industries alimentaires et d'emballage, les travaux publics, les matériaux de construction, le textile et l'habillement, le secteur de la santé, des médicaments et des équipements médicaux ainsi que les énergies renouvelables. De même, le PDG du CEPEX a souligné qu'un programme national pour la promotion de l'huile d'olive pour l'année 2025 a été élaboré.

Ce programme qui comporte 20 actions de promotion vise à renforcer la présence de l'huile d'olive tunisienne sur les marchés internationaux traditionnels et à diversifier les destinations d'exportation vers de nouveaux marchés prometteurs tels que la Chine, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Nigéria, le Royaume-Uni.

Et de poursuivre que le CEPEX organisera, au cours de la dernière semaine de janvier 2025, un événement spécial au profit des chefs des missions diplomatiques accréditées en Tunisie, et ce, en partenariat avec le Centre Technique d'Emballage et de Conditionnement(PACKTC). En collaboration avec les ambassades de la Tunisie et les représentations commerciales du CEPEX, à l'étranger, le programme promotionnel de « l'or vert » inclura des journées de dégustation accompagnées de démonstrations culinaires, ainsi qu'une présentation des caractéristiques de l'huile d'olive tunisienne et de ses bienfaits pour la santé.