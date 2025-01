Sénégal: Bakel - La révision de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale au menu d'une rencontre

Bakel — Des consultations citoyennes consacrées à la révision de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale (LOASP) ont été ouvertes à Bakel (est), à l'initiative de l'ONG Enda Pronat et du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage.

« C'est une loi promulguée en 2004 (...), après 20 ans, elle devait être révisée, pour la rendre beaucoup plus conforme à l'évolution de la société, à l'évolution des systèmes de production mais également à l'évolution du climat », a expliqué, lundi, Tamsir Mbaye, directeur du Centre national de recherche forestière de l'Institut Sénégalais de recherche agricole (Isra).

M. Mbaye s'entretenait avec des journalistes au terme de la rencontre présidée par l'adjoint au préfet de Bakel, Ngor Pouye, en présence des autorités administratives et territoriales ainsi que des agriculteurs et éleveurs de la zone.

»Cette révision permettra d'examiner les statuts de la professionnalisation et de la reconnaissance de l'agriculture », a-t-il indiqué.

Elle permettra également, a-t-il ajouté, de voir « comment arriver à faire des activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques exercées par 70% de la population du Sénégal, des métiers reconnus et socialement acceptable ».

Il a noté que 52 engagements ont été pris et tournent essentiellement autour de la professionnalisation de l'agriculture, de rendre lisible la production agricole, de revaloriser le métier social de l'agriculture, d'initier des dialogues entre les acteurs.

« Tambacounda est une région extrêmement importante quand on parle de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale, parce qu'on y retrouve toute les dimensions de l'exploitation rurale (...) il était temps d'y arriver afin de mettre en place des équipes fortes qui vont dans les départements pour recueillir les contributions des acteurs et leurs recommandations », a souligné M. Mbaye.

Il est prévu d'organiser dans la deuxième quinzaine du mois de février le conseil supérieur d'orientation agro-sylvo-pastorale avec le président de la République Bassirou Diomaye Faye pour « parler avec le monde paysan », a-t-il fait savoir.

C'est pourquoi, »une commission ad hoc a été chargée de tout faire pour finaliser les consultations au niveau régional », a ajouté Tamsir Mbaye.

"Avec le conseil supérieur, les acteurs devaient également partager des messages forts pour le président de République au nom des populations rurales de la région » a-t-il dit, regrettant une « méconnaissance » de la loi et des dispositions qu'elle contient chez les acteurs.

Des agriculteurs et éleveurs, interrogés se sont réjouis de la rencontre. Ils ont invité les autorités à une meilleure prise en compte des métiers de l'agriculture et de l'élevage avec une maîtrise de l'eau et une bonne organisation des acteurs.