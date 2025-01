Congo-Kinshasa: Tout en appelant au soutien de la Communauté Internationale, Est du pays - Fayulu adhère au 'Pacte Social' de la CENCO et de l'ECC

L'appel des catholiques et des protestants trouve du répondant dans le microcosme politique congolais. En effet, après le prix Nobel de la Paix, Denis Mukwege, qui a officiellement adhéré à cette initiative des prélats catholiques et protestants, c'est au tour du leader de l'Ecidé d'associer à cette dynamique la communauté internationale.

Le « Président élu » a, dans un message posté sur le réseau social X , commencé par saluer le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, rendu possible grâce à l'intervention de la Communauté Internationale, notamment les États-Unis, le Qatar et l'Egypte. Et d'ajouter: » J'interpelle cette même communauté pour qu'elle soutienne activement l'initiative de la CENCO et l'ECC proclamant 2025 comme l'« Année de la paix et du Bien-vivre ensemble en RD Congo et dans la région des Grands Lacs ».

Pour le « commandant du peuple », la paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Chaque homme, chaque femme et chaque enfant doit pouvoir vivre dans la sérénité et la sécurité, sans crainte ni oppression.

Il sied de rappeler que ce « Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble » a été lancé mercredi dernier par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et l'Eglise du Christ au Congo (ECC). Cette initiative vise à appeler tous les chrétiens et citoyens à promouvoir la coexistence pacifique, la solidarité et une responsabilité collective pour bâtir un avenir meilleur dans la région des Grands Lacs.

Consolidation de la cohésion nationale

C'est dans ce même ordre d'idées que le secrétaire général de l'ECiDé, Devos Kitoko, a invité le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi à se ressaisir, pour sauver le reste des années de ce deuxième et dernier mandat constitutionnel. A cet effet, l'aile de la coalition formée autour de Martin Fayulu note l'urgence de sauver le pays, une année après l'investiture de Félix Tshisekedi au sommet de l'Etat.

Devos Kitoko peint un tableau sombre de la situation actuelle que traverse la RDC en ces termes: « La population n'est pas satisfaite. La famille biologique et les proches de Félix sont satisfaits. La corruption et les vols gangrènent nos institutions. La sécurité est inexistante. Le M3 contrôlent plus de 130 territoires au Nord-Kivu. L'Armée est abandonnée et travaille dans des conditions très difficiles. La diplomatie est défaillante. Le tribalisme primaire du régime divise notre société. La pauvreté explose. Les infrastructures sont en ruine. Les droits humains sont bafoués ».

Avant de conclure : « Le régime doit cesser avec la manipulation et la démagogie. Félix Tshisekedi doit se ressaisir pour le peu de temps qui lui reste. Il doit demander aux pères spirituels de réunir les principales parties prenantes autour d'une table, afin de consolider la cohésion nationale".