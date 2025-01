Burkina Faso: Musique - L'artiste burkinabé JAH LEE lance un vibrant hommage au capitaine Ibrahim Traoré

L'artiste JAH LEE, connu à l'état civil sous le nom de Side Monsiké, revient sur le devant de la scène avec un single évocateur intitulé «Cet homme m'enjaille». Ce morceau, qui rend hommage au chef de l'État burkinabè, le Capitaine Ibrahim Traoré, a été enregistré au studio BERGER AFRICA en octobre 2024.

Un hymne à l'engagement patriotique

Avec «Cet homme m'enjaille», JAH LEE salue le leadership et la vision du Capitaine Ibrahim Traoré, qu'il considère comme un digne successeur de Thomas Sankara, l'icône de la Révolution d'août 1983. « Ce titre est ma façon de soutenir un homme qui redonne espoir au peuple burkinabè et incarne des valeurs de justice et de solidarité », confie l'artiste.

JAH LEE, qui mêle reggae, afrobeat, zouglou et ragga, utilise sa musique comme une plateforme pour célébrer l'amour, la paix et le patriotisme. Ce single, déjà salué pour son rythme entraînant et ses paroles inspirantes, reflète l'engagement de l'artiste pour une Afrique forte et autonome.

Ainsi, à travers «Cet homme m'enjaille», JAH LEE espère mobiliser les Burkinabè autour de l'idée d'unité et de résilience face aux défis. « Ce n'est pas juste une chanson, c'est un message pour encourager chaque citoyen à jouer son rôle dans la construction de notre nation », explique-t-il.

Rendez-vous avec le public

Le lancement officiel du single est prévu courant février 2025, avec une série de prestations et d'interviews pour promouvoir ce titre.

Avec «Cet homme m'enjaille», JAH LEE réaffirme son statut d'artiste engagé et de porte-voix des valeurs africaines, tout en célébrant un leadership qui inspire confiance et espoir.