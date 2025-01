Afrique: A la rencontre du sélectionneur - Brama Traoré (Burkina Faso)

Après la contre-performance des Etalons à la CAN en Côte d'Ivoire l'année dernière, la Fédération burkinabé de football a décidé de repartir avec un entraineur local.

Le choix de l'instance faitière s'est porté sur Brama Traoré, nommé à la tête de la sélection fanion le 11 mars 2023, en remplacement du français Hubert Velud, limogé. Pour avoir remporté la médaille d'argent avec les U20 du pays lors des derniers Jeux de la Francophonie en République Démocratique du Congo, son dossier possédait une avance certaine sur ses possibles concurrents.

Agé de 62 ans, l'homme passé à la tête des sélections jeunes du pays (U20 et U23, A'...) a réussi avec brio l'une de ses premières missions, en qualifiant le Burkina pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025 au Maroc.

Nom : Brama Traoré

Lieu de Naissance : Burkina Faso

Age : 62 ans

Sélection : Burkina Faso

Brama Traoré

Carrière d'entraineur

Après avoir accompli une carrière de footballeur qui l'a entre autres conduit à la Jeunesse Club de Bobo-Dioulasso et au Racing Club de Bobo-Dioulasso, Brama Traoré décide d'embrasser celle d'entraineur après en 1993.

Son expérience l'a conduit à la tête de la quasi-totalité des sélections intermédiaires du Burkina-Faso (U20, U23, A'...).

Avant sa nomination, il venait d'offrir à la sélection U20 du Burkina Faso la médaille d'argent au tournoi de football des Jeux de la Francophonie en août 2023 à Kinshasa, en République Démocratique du Congo.

Sa carrière d'entraineur l'a aussi amené à la tête de plusieurs clubs du championnat local dont le Racing Club de Bobo-Dioulasso, club de sa ville natale à qui il a offert quelques lauriers dont la Coupe du Faso en 2007.

Style de jeu

Pendant les éliminatoires de la CAN, son dispositif a varié entre le 4-1-4-1, le 4-3-3, et le 4-2-3-1, preuve de sa flexibilité et de la recherche permanente d'une solution adaptée face à ses adversaires.

« Ce qui m'intéresse c'est d'avoir une équipe en forme capable d'être au charbon. On peut avoir un bon système, mais si ce n'est pas bien animé, ça ne va pas rapporter. Moi je pense que c'est le terrain qui commande la manoeuvre... Ce qui est important c'est que nous puissions vraiment être en bloc», insistait dans une interview, le sélectionneur national des Etalons.

Le fait d'avoir connu plusieurs joueurs des Etalons dans les catégories inférieures contribue aussi à lui faciliter la tâche depuis sa prise de fonction.

Expérience à la CAN CAF TotalEnergies

Ancien milieu de terrain international (29 sélections), Brama Traoré ne découvrira pas la CAN au Maroc puisqu'il avait déjà été adjoint de Paul Put lors de la CAN 2015 en Guinée Equatoriale.

Le saviez-vous ?

Brama Traoré est seulement le troisième entraineur Burkinabé à prendre la tête de l'encadrement technique de la sélection après Sidiki Diarra (1999-2000 et 2004-2005) et Kamou Malo (2019-2022) alors que la sélection des Etalons a connu plus d'une quinzaine d'entraineurs depuis 1976.