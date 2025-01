Congo-Brazzaville: Vie des partis - La présidentielle 2026, un défi majeur pour le PCT

A treize mois de l'élection présidentielle de 2026, le Parti congolais du travail (PCT) renforce déjà ses stratégies électorales pour espérer affronter la bataille avec sérénité. Le 20 janvier à Brazzaville, lors des échanges de voeux de Nouvel An avec la base, le secrétaire général du parti, Pierre Moussa, a fixé le cap et rappelé aux cadres, membres et sympathisants que 2025 va être une année charnière pour atteindre cet objectif.

S'adressant à la foule de cadres et membres du parti réunis au siège social, le secrétaire général du PCT et président par intérim de la majorité présidentielle, Pierre Moussa, a fixé les objectifs à atteindre à court et moyen terme, dans la perspective de 2026.

Dans cette vision, le défi majeur porte essentiellement sur les stratégies plus efficientes que le PCT doit bâtir pour affronter avec optimisme l'élection du président de la République qui profile déjà. Scrutin capital pour lequel ce parti doit mouiller à nouveau le maillot pour conserver sa victoire comme aux élections précédentes.

C'est en raison des ambitions qu'il nourrit pour le PCT que Pierre Moussa a rappelé à ses partisans que « 2025 sera une année décisive ».

« Nous rendons hommage au PCT, cet instrument politique qui rassemble les Congolais depuis 55 ans. Aujourd'hui, il incarne l'engagement d'un Congo uni et prospère. 2025 sera pour nous et pour le parti une année charnière aux grands enjeux et placée sous le signe de l'unité », a indiqué le secrétaire général du PCT.

Cet engagement, a affirmé le secrétaire à l'administration, Hyacinthe Ongotto, s'inscrit dans le cadre des actions amorcées depuis bien des années et qui se sont poursuivies en 2024. Celles-ci ont porté, entre autres, sur le complètement des organes démembrés, la structuration des unions catégorielles, le suivi de l'action politique, le soutien de l'action du président de la République, le suivi et l'encadrement des élus ainsi que l'organisation des campagne d'adhésion.

Pour mieux garantir cette victoire, Pierre Moussa a exhorté les membres et sympathisants du PCT à l'unité, à la discipline et à plus de dévouement au parti.