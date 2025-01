Afrique: CAN CAF TotalEnergies 2025 - Mission reconquête pour le Cameroun

En fin d'année au Maroc, les Lions indomptables du Cameroun honoreront leur 22ème participation à la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies.

Surnom : Les Lions indomptables

Participations : 21

Meilleures performances : Vainqueur (1984, 1988, 2000, 2002, 2017)

Classement FIFA : 49e (Janvier 2025)

Après une expédition foireuse l'année dernière en Côte d'Ivoire, le Cameroun veut redorer son blason dans la compétition. Les performances enregistrées lors des éliminatoires sous la houlette du nouvel entraineur Marc Brys augurent des lendemains enchanteurs pour le deuxième pays le plus titré de la compétition (5 trophées) derrière l'Egypte (7 titres). Les Lions indomptables pourront notamment compter sur la nouvelle dynamique retrouvée et un noyau de joueurs dont les performances en clubs tutoient l'excellence depuis le début de l'exercice en cours : Bryan Mbeumo (Brentford), Carlos Baleba (Brighton), André Onana (Manchester United)...

L'objectif du Cameroun, comme à chaque fois, sera évidemment d'aller chercher le trophée mais au minimum de faire nettement mieux que lors de la précédente édition en Côte d'Ivoire. Marc Brys et ses poulains sont conscients des attentes du public camerounais qui rêve de voir son équipe renouer avec sa gloire d'antan.

Comment l'équipe s'est qualifiée

Pendant les éliminatoires de la CAN CAF TotalEnergies, le Cameroun était logé dans le groupe J, en compagnie du Zimbabwe, du Kenya et de la Namibie. Les Lions indomptables ont terminé en tête de la poule avec 14 points (4 victoires, 2 nuls et 0 défaite). Soit 5 points de plus que le Zimbabwe qui a arraché le deuxième ticket du groupe pour la CAN. Les Lions indomptables ont inscrit huit buts pour deux encaissés. Il ne leur reste qu'à maintenir le rythme pour la compétition à venir.

Joueurs à suivre : Carlos Baleba & Bryan Mbeumo

Carlos Baleba

Agé de 21 ans seulement, Carlos Baleba s'est vu confier l'étoffe de patron dans l'entrejeu de la sélection camerounaise depuis l'arrivée du sélectionneur belge Marc Brys. Ses performances lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025 ont été cruciales pour une qualification sans bavure des Lions indomptables. Depuis le début de la saison en Angleterre, il multiplie les master class avec son club Brighton au point d'attirer les convoitises des plus grandes écuries européennes. Ses stats sont impressionnantes avec 18 matches déjà disputés pour deux buts inscrits.

Avec le Cameroun, il a connu sa première sélection le 8 juin 2024, un match dont il a disputé les 80 première minute sanctionné par un succès 4-1 contre le Cap-Vert en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026.

Pour sa première participation à la plus grand-messe du ballon rond africain, l'ancien pensionnaire de l'Elite du football Boissons du Cameroun sera très attendu. Et il le talent et l'audace suffisants pour se hisser à la hauteur des espoirs portés en lui.

Bryan Mbeumo

En Premier League, Bryan Mbeumo réalise la saison de sa vie avec Brentford. Déjà auteur de 13 réalisations après 20 journées de championnat (3ème au classement des buteurs), le lion indomptable aligne les records. Jamais avant lui, aucun joueur camerounais n'avait affiché pareilles statistiques dans ce championnat considéré comme l'un des plus compétitifs au monde. Avec la saison qui est encore bien longue, le natif d'Avallon en France devrait continuer de bonifier ses statistiques qui promettent des chiffres incroyables d'ici la fin de la saison.

Son absence lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies en Côte d'Ivoire pour cause de blessure n'a pas été sans impact sur l'attaque camerounaise qui perdait ainsi une de ses forces majeures.

Bryan Mbeumo (25 ans) qui connaîtra sa première Coupe d'Afrique des Nations au Maroc représente l'atout majeur d'un secteur offensif des Lions en quête d'un nouveau souffle. Ses qualités techniques exceptionnelles et son efficacité clinique devraient aider le Cameroun dans sa quête d'un sixième trophée historique. Arrivé chez les Lions en 2022, Mbeumo compte 20 sélections pour 5 buts marqués.

Le sélectionneur : Marc Brys

Le belge Marc Brys débarque à la tête de la sélection camerounaise au mois d'avril 2024, en remplacement de Rigobert Song, limogé suite aux mauvaises performances des Lions indomptables à la dernière CAN CAF TotalEnergies en Côte d'Ivoire. Malgré un contexte plutôt difficile, il est parvenu à imprimer ses marques, qualifiant les Lions indomptables sans la moindre difficulté au rendez-vous marocain. Le Cameroun a notamment terminé leader de la poule J des qualifications avec 14 points dont zéro défaite. Ses statistiques globales à la tête des rois de la forêt sont tout aussi éloquentes. Soit : 8 matches, 5 victoires, trois nuls et 0 défaite

Ce bilan qui tranche avec ceux des précédentes campagnes est le fruit d'une gestion méthodique de son groupe et surtout de l'esprit qu'il a su transmettre à ses poulains dès les premiers contacts.

« Je m'efforce de donner plus de confiance à mes joueurs, le plus de responsabilité possible et leur permettre d'évoluer librement dans un cadre clair. J'exige à mes joueurs qu'ils fassent preuve d'audace et sur le terrain qu'ils continuent perpétuellement de performer au plus haut niveau possible. J'aime que mes joueurs soient la meilleure version d'eux-mêmes et, pour cela ils ont besoin de clarté, d'un plan de jeu clair et surtout beaucoup de confiance pour s'exprimer. Ce collectif a la particularité que tout le monde se donne l'un pour l'autre et l'intérêt du groupe est mis en avant », déclarait le technicien de 62 ans dans une interview.

Marc Brys aime jouer en 4-3-3. Une tactique privilégiant l'alternance entre la possession de balle au milieu de terrain lors des phases offensives, la récupération avec relance rapide, et la percussion vers le camp adverse. Il découvrira la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, avec le Cameroun, la première nation qu'il entraine dans sa carrière. Avec lui, plusieurs fans des Lions indomptables espèrent avoir retrouvé le « sorcier » tant attendu après le départ de son compatriote Hugo Broos à qui le pays doit son dernier trophée de la CAN, gagné en 2017 au Gabon.

Performances antérieures

1970: 1er tour

1972: 3ème

1982: 1er tour

1984: Vainqueur

1986: Finaliste

1988: Vainqueur

1990: 1er tour

1992: 4ème

1996: 1er tour

1998: Quart de finale

2000: Vainqueur

2002: vainqueur

2004: Quart de finale

2006: Quart de finale

2008: 2ème

2010: Quart de finale

2015: 1 er tour

2017: vainqueur

2019: Huitième de finale

2021: 3ème

2023: Huitième de finale

Le saviez-vous ?

Le Cameroun a manqué deux éditions consécutives de la CAN en 2012 et en 2013. Une première depuis 1982.