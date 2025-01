Afrique: FESPACO 2025 - Le projet « Rap de la forêt » sélectionné aux ateliers Yennenga coproduction

En marge de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), il est prévu les ateliers Yennenga coproduction auxquels participera le binôme Ralff Therance et Armel Mboumba avec le projet cinématographique « Rap de la forêt ».

Ralff Therance, réalisateur, et Armel Mboumba, productrice et responsable de la Forge, travaillent ensemble depuis plusieurs mois afin de faire avancer l'écriture du scénario du projet cinématographique « Rap de la forêt », mobiliser et rassembler les fonds de tournage ainsi que finaliser sa réalisation. Dans ce contexte, ils ont bénéficié l'année dernière de coaching et de récompense dans le cadre du programme d'incubation cinématographique basé au Cameroun, Alaka film lab.

A l'annonce de cette nouvelle par le Fespaco, le duo Ralff Therance et Armel Mboumba se sent fier et reconnaissant de prendre part une fois de plus à ce rendez-vous en tant que binôme réalisateur-producteur afin de faire aboutir leur projet. « Ils ont été sélectionnés pour l'atelier Yennenga co-production lors de la 29e édition, qui se déroulera du 22 février au 1er mars 2025 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et c'est avec honneur qu'ils représentent notre cher Congo-Brazzaville », peut-on lire sur la page Facebook de la Forge production que dirige Armel Mboumba.

Long métrage en cours de production, « Rap de la forêt » est une oeuvre qui vise à briser les stéréotypes et à offrir une perspective authentique sur la vie des peuples autochtones, notamment à travers le prisme de la musique et de la culture. Un univers peu commun au grand public mais qui mérite toute l'attention et l'admiration. Le projet est encore en cours de développement et sa date de sortie pourra être connue cette année voire en 2026.

Le Yennenga coproduction, une opportunité pour les cinéastes

Le Yennenga coproduction qui sera à sa deuxième édition cette année vise à encourager et à soutenir les coproductions cinématographiques africaines francophones, à promouvoir leur diffusion internationale et à favoriser le développement des talents cinématographiques de l'Afrique. Les ateliers débuteront lors du lancement du Fespaco qui se tient cette année sur le thème « Cinémas d'Afrique et identités culturelles ».

Cette rencontre importante, qui se tient avec une vingtaine de producteurs et représentants de fonds d'Afrique et du monde, offrira l'opportunité aux quatorze porteurs de projets de films de fiction long métrage de les présenter, de trouver des partenaires et de nouer des liens commerciaux pour leurs films. Ce marché offre également aux partenaires financiers l'occasion de découvrir les derniers produits et les tendances à venir.

Quant aux participants, c'est l'opportunité d'interagir avec des producteurs, des distributeurs et des agents de vente internationaux. Une opportunité professionnelle qu'entendent capitaliser Ralff Therance et Armel Mboumba durant leur séjour, non seulement pour le projet en cours « Rap de la forêt » , mais également pour d'autres projets futurs.