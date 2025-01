Sénégal: Mise en place des coopératives agricoles communautaires - La commune de Djinaky sensibilise sa diaspora de Dakar

La salle de conférence de la mairie de Tivaouane Jacksao a été dimanche 19 janvier le point de convergence des ressortissants de la commune de Djinaky (Département Bignona) basée à Dakar. Cette rencontre initiée par l'édile de ladite commune s'inscrivait dans le cadre d'une sensibilisation et d'une information sur la portée mais également les attentes du projet de coopératives agricoles communautaires impulsé par les nouvelles autorités.

Djinaky, une des communes du département de Bignona, fait partie des communes en lice pour abriter ce projet structurant. C'est en ce sens qu'après avoir partagé cette nouvelle offre à la base, le 21 décembre dernier, le maire a jugé nécessaire d'étendre plus loin cette réflexion en réunissant dimanche 19 janvier tous les ressortissants de sa commune à Dakar, en guise de les sensibiliser et les informer sur la portée mais également sur les attentes de ce projet.

Ce projet, selon le maire Alphousseyni Diémé, cadre avec le plan de développement communal mais avec également les orientations de l'association pour le développement de la commune de Djinaky (ASDECOD) et le tout en cohérence avec les politiques publiques en matière agricole décidées par les autorités du pays. C'est en ce sens, estime-t-il, qu'il est question de changer structurellement l'économie du Sénégal à travers une forte production agricole. Cela nécessite, selon le maire de la commune de Djinaky, de travailler à créer une large adhésion des populations par rapport à ce projet des coopératives agricoles communautaires.

Lors de ces échanges, l'inquiétude des populations résidait surtout sur la problématique du foncier, objet de tous les litiges, aujourd'hui, au Sénégal. Une inquiétude légitime que n'a pas manqué d'intéresser l'édile de la localité qui souligne l'importance qu'il accorde à cette question dans sa gouvernance. Alphousseyni Diémé a d'ailleurs indiqué avoir tenu un conseil municipal dans lequel cette question a été largement débattue pour en quelque sorte adresser à sa manière, à lui, cette question foncière.

En plus des approches traditionnelles qui ont donné des résultats probants par rapport à la gestion foncière, M. Diémé entend adapter et, en trouvant le cadre idéal pour discuter, échanger et trouver des consensus dynamiques pour permettre l'exploitation des terres du domaine national au sein de Djinaky.

Une solution que lui a préconisée le conseiller technique du ministre des Infrastructures, des transports terrestres et aériens, Mamadou Koussy Diédhiou. M. Diédhiou, estime que la seule garantie est l'ouverture d'espaces d'échange et de partage afin de restaurer la qualité du dialogue intra-communautaire.

Concernant le choix porté sur la commune de Djinaky, le conseiller technique du ministre des Infrastructures, des transports terrestres et aériens, d'affirmer que Djinaky est au coeur des préoccupations de l'Etat. En ce sens, Djinaky, dans le département de Bignona, fait partie des communes les plus impactées par la crise Casamançaise. Donc, un pas de plus dans la recherche de la paix après l'accord de paix de Mongone, a souligné Mamadou Koussy Diédhiou, avant de déclarer qu'il s'agira avec cette offre de consolider cette paix, de travailler à réconcilier les populations avec leur destin, approfondir le culte du pardon mais également du sacrifice afin qu'on puisse retourner sur de nouvelles bases.