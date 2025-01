Sénégal: Le CDEPS interdit d'accès à la maison de la presse - Sambou Biagui apporte sa réplique

Après la sortie du Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de la Presse du Sénégal (CDEPS), l'accusant d'avoir interdit l'accès à ses membres à la Maison de la Presse Babacar Touré, pour la tenue d'une conférence de presse hier, lundi 20 janvier 2025, Sambou Biagui s'est défendu par le non-respect des règles administratives requises.

Selon le Directeur de la Maison de la Presse Babacar Touré, le CDEPS, qui a officiellement saisi la Direction par courrier hier, lundi 20 janvier, pourra tenir sa conférence de presse mercredi prochain. La Coordination des Associations de Presse, stupéfiée, dénonce cette interdiction, une première dans l'histoire de la presse du Sénégal et depuis l'ouverture de la Maison de la Presse en 2014.

Dans un communiqué publié après la sortie du Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de la Presse du Sénégal (CDEPS), Sambou Biagui, le Directeur de la Maison de la Presse Babacar Touré, apporte sa réplique. Il dit «avoir constaté avec regret que la conférence de presse, qui était prévue hier, lundi 20 janvier 2025, à 11h 00 mn, par le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de la Presse du Sénégal (CDEPS), n'a pas pu se tenir dans ses locaux à cause du non-respect des procédures administratives requises». Sambou Biagui explique que, «pour les associations regroupant des professionnels et ou le patronat, il leur est juste demandé d'adresser une demande écrite de mise à disposition au Directeur général pour accéder aux salles sans payer». Pour lui, «ce formalisme, qui n'a pas été respecté par les organisateurs (CDEPS), permet à ses services de planifier les activités suivant la disponibilité des espaces».

Ce manquement étant corrigé par le CDEPS, qui a fait parvenir à la Direction une demande écrite de mise à disposition d'une salle, datée du 20 janvier et signé par son président, Mamoudou Ibra Kane, la conférence de presse, initialement prévue hier, lundi 20 janvier, va se tenir demain, mercredi 22 janvier à 11h 00, à la Salle de Conférence au rez-de-Chaussée. Signalons que dans une note qui nous est parvenue, le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) sollicite, auprès de Sambou Biagui, une salle pour la tenue d'un point de presse ce mercredi 22 janvier 2025 à la Maison de la Presse Babacar Touré. Il annonce que le point de presse est prévu à 11h00 précises et ne devrait excéder 13h30. Il est ouvert aux médias nationaux et aux correspondants de la presse étrangère représentée au Sénégal.

La CAP exprime son indignation

La Coordination des Associations de Presse (CAP) se dit stupéfiée par la mesure d'interdiction infligée au Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) d'accéder à la Maison de la Presse Babacar Touré. «Pour la première fois dans l'histoire de la presse du Sénégal et depuis l'ouverture de la Maison de la Presse en 2014, une association faîtière reconnue par les pairs, est interdit d'y tenir une activité de communication», souligne-t-elle. Selon la CAP, la Maison de la Presse Babacar Touré, est le refuge naturel des journalistes et acteurs des médias. «Si un journaliste ou technicien des médias est inquiété, il a le droit d'aller s'y refugier, comme s'il était dans l'ambassade de son pays à l'étranger. En somme, elle représente pour la profession un sanctuaire de la liberté de la presse», insiste la CAP.

Pour preuve, elle rappelle qu'«entre 2022 et 2023, toutes les activités hostiles à l'ancien pouvoir, pour dénoncer les arrestations, emprisonnements et tentatives de musellement des médias, ont été organisées à la Maison de la Presse. En effet, nous y avons tenu des points de presse, des conférences de presse, des veillées nocturnes et même des sit-in à l'initiative d'une ou des associations de presse». La Coordination des Associations de Presse trouve que, «la Maison de la Presse doit être au-dessus des clivages partisans de toute sorte et la profession ne saurait s'accommoder à une tentative de politisation». Aussi ces associations faitières qui composent la CAP dénoncent-elles, à l'unanimité, cette interdiction faite au CDEPS.