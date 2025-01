Afrique: Mondial U17 féminin - La polémique enfle autour de l'élimination du Sénégal

Les derniers matchs retour du premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2025 des moins de 17 ans avaient lieu ce dimanche. Le point sur les résultats ainsi que les pays qualifiés.

L'Algérie et la Tunisie se sont neutralisées 0-0 lors du match retour des éliminatoires de la Coupe du monde U17 féminine 2025, disputé au stade Mustapha Tchaker de Blida. Ce résultat, combiné à la victoire 1-0 des Algériennes à l'aller à Sousse, permet à l'équipe d'Algérie de se qualifier pour le deuxième tour et de poursuivre leur parcours vers le Mondial 2025, qui se tiendra au Maroc du 17 octobre au 8 novembre. L'Algérie affrontera le Botswana au prochain tour, avec un match aller prévu entre le 7 et le 9 mars, et le retour entre le 14 et le 16 mars 2025.

Énorme polémique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal à Thiès

La Côte d'Ivoire s'est elle aussi qualifiée, grâce à la règle du but à l'extérieur (Thiès-70 km à l'est de Dakar-Sénégal), après un match retour intense contre le Sénégal, se terminant sur un score de 2-2. Un doublé de Marie Sarr (6e, 33e) a pourtant mis les Lionnes en tête à deux reprises, mais Nguessand (14e) et Francine Digbeu (8ee) ont égalisé pour les Ivoiriennes, qui reviennent de loin.

En effet, le match s'est terminé dans la controverse, le Sénégal ayant marqué un but à la 97e minute qui aurait pu acter sa qualification, mais qui n'a pas été validé malgré le fait que le ballon semble avoir franchi la ligne. La Côte d'Ivoire affrontera le Burundi au prochain tour en mars, poursuivant ainsi son parcours vers la phase finale.