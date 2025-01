Maroc: ONMT - Réunion régionale pour promouvoir la destination Rabat

Rabat — Une réunion consacrée à la promotion de la destination Rabat s'est tenue lundi à la Wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra, dans le cadre de la tournée régionale du Directeur général de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), Achraf Fayda.

Après Marrakech, Agadir et Casablanca, l'étape de Rabat "marque une avancée majeure dans la tournée régionale de l'ONMT, confirmant la volonté de l'Office d'aligner les énergies public-privé pour construire des marques touristiques régionales fortes", indique un communiqué de l'ONMT.

Les discussions lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi, des responsables du Conseil régional du tourisme (CRT) et des acteurs locaux, visent à "faire de la capitale une destination touristique à part entière, à la hauteur de son riche patrimoine et de son potentiel de développement".

Rabat, ville Lumière, seule ville au Maroc inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que "capitale moderne et ville historique", se distingue par son héritage historique et son dynamisme culturel.

À cela s'ajoute une modernisation des infrastructures et une offre hôtelière en plein essor, accueillant des enseignes internationales de renom qui augmentent la capacité hôtelière de la région et renforcent son attractivité auprès d'une clientèle internationale et nationale exigeante.

L'ONMT, en collaboration étroite avec les opérateurs publics et privés, entend déployer une stratégie de promotion alignée sur une vision commune. Celle-ci vise à capitaliser sur les atouts uniques de Rabat pour stimuler son activité touristique et en faire une destination incontournable du Royaume.

La réunion a permis de définir des axes prioritaires, notamment la mise en valeur des atouts historiques et culturels de la ville, la promotion d'événements culturels et artistiques pour dynamiser son attractivité et l'amélioration de l'expérience touristique grâce à un partenariat renforcé entre les acteurs publics et privés.