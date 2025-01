Maroc: Dakhla - La Fondation du Haut Atlas envisage la plantation de 350.000 arbres par an

Dakhla — La Fondation du Haut Atlas une association marocaine engagée dans la promotion du développement durable-, envisage de lancer un projet environnemental à Dakhla visant la plantation de 350.000 arbres par an, en plus d'une vaste opération de reboisement à la ceinture verte de la ville.

Cette annonce a été faite lors d'une rencontre de sensibilisation organisée, lundi à l'école primaire "Laglate" à Dakhla, à l'initiative de la Fondation du Haut Atlas, en coopération avec ses différents partenaires, avec pour objectif de mettre l'accent sur le reboisement comme étant un moyen pour préserver l'environnement et de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération consciente de l'importance de la préservation de l'environnement.

Dans une déclaration à la presse, le président de la Fondation du Haut Atlas, Yossef Ben-Meir, a indiqué qu'une pépinière sera bientôt mis en place à Dakhla, capable de produire 350.000 arbres par an, ajoutant que la Fondation, qui a lancé de nombreux projets, notamment dans le domaine de l'agriculture durable, a mis en place neuf pépinières, à travers différentes régions du Royaume.

Ces pépinières, a-t-il poursuivi, produisent plus de 3,2 millions d'arbres par an, faisant part de son souhait qu'elles puissent produire cinq millions de plants par an à partir de l'année prochaine.

De son côté, le directeur de la Fondation, Chemsedine Ouled Sidi Baba, a indiqué que cette association, de par sa longue expérience dans le domaine du développement durable, ambitionne en coopération avec ses partenaires, notamment la Wilaya de la région Dakhla-Oued Eddahab, de lancer le projet de cette pépinière et de mener une vaste opération de reboisement à Dakhla incluant la ceinture verte de la ville qui s'étend sur une superficie de 60 Ha.

La région de Dakhla-Oued Eddahab présente des caractéristiques environnementales distinctives, d'où la nécessité de prendre en considération lors de la plantation des arbres les conditions météorologiques et climatiques dominantes dans la région, a-t-il fait observer.

Pour sa part, le coordinateur régional des programmes liés à l'environnement et au développement durable à l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab, Aslima Amrez, a noté que le choix d'un établissement d'enseignement primaire pour annoncer les projets de reboisement à Dakhla revêt une grande importance, en ce qu'elle contribuera à accroître la prise de conscience chez les générations montantes en particulier et la population en général.

Cette rencontre de sensibilisation, à laquelle ont pris part notamment des cadres pédagogiques et des représentants de la société civile, a été marquée par la plantation d'arbres dans la cour de l'école.

La rencontre a également été ponctuée par une performance musicale donnée par l'artiste burkinabè Stella Aïcha Sagnon, qui a interprété avec brio des chansons patriotiques marocaines.