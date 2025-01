Cameroun: Sarah Liengu Etonge, 58 ans, défiera de nouveau le Mont Cameroun le 23 février prochain

En retrait de la vie sportive depuis 2017, Sarah Etonge, la septuple championne de l'Ascension du Mont Cameroun, vient de valider sa qualification pour l'édition 2025. La « reine du Mont Cameroun » s'est qualifiée le temps des tests de présélection organisés à Buea le 18 Janvier dernier. Elle devrait concourir dans la catégorie Vétérans

A ce jour elle est âgée de Cinquante huit ans, mais Sarah ETONGE l'a ouvertement déclaré, elle sera dans les starting blocks aux cotés des autres athlètes pour l'édition prochaine du 23 février 2025 de « la course de l'espoir »

Elle s'arrête pour la première fois en 2008, Elle reviendra en 2013 et 2017. Sarah Etonge exprime sa gratitude à ceux qui l'ont aidé à atteindre les sommets. «La Course de l'espoir m'a donné tout ce que j'ai. Je ne peux pas dire que j'ai des regrets. J'ai toujours été bien entourée par ma famille et mes équipes. Nous avons travaillé dur pour atteindre ce niveau. Alors oui, je ne garde que du positif».

"La Course de l'espoir m'a donné tout ce que j'ai", confie cette légende vivante du sport camerounais, prouvant que la montagne n'a pas fini de livrer ses secrets

Une athlète exceptionnelle

Sarah Liengu Etonge est devenue grâce à la force de ses mollets, une légende, une personnalité adulée dans sa région d'origine et dans le pays tout entier. Ses exploits ont fait le tour du monde. Les journalistes sont partis de plusieurs endroits du globe pour tenter de comprendre le phénomène Sarah Etonge. Comprendre comment cette frêle dame ayant connu sept maternités est parvenue pendant de longues années à dominer l'épreuve féminine de l'Ascension du Mont Cameroun. Sarah remporte l'Ascension en 1996, 1997, 1999, 1998, 2001, 2003 et 2005.

Elle a détenu pendant 11 ans longtemps le record de victoires dans cette épreuve. La période de ses grands succès coïncide avec ses duels épiques avec sa rivale de toujours Catherine Ngwang. Celle-ci bat notre championne trois fois. Ce qui n'enlève rien à la popularité de Sarah. Ce qui la rend si populaire c'est sa capacité à se surpasser, à réaliser de véritables miracles. De son histoire, l'on sait qu'elle n'a pas pu achever ses études primaires par manque de moyens.

Elle se marie alors qu'elle entre à peine dans l'adolescence. Elle met au monde son premier enfant à 14 ans. Son mari décède assez tôt et comme elle a besoin de ressources pour subvenir aux besoins de ses enfants, elle décide de courir. Courir pour gagner les primes mises en jeu à la l'Ascension du Mont Cameroun rebaptisée Course de l'Espoir. Et pour continuer de gagner des courses, Sarah s'entraîne sans arrêt.

Elle grimpe les pentes du Mont Cameroun 3 à 4 fois par mois. A ceux qui soutiennent que ses victoires relèvent du surnaturel Sarah Liengu Etonge envoie cette réponse : « il faudrait que ceux-là sachent que quand j'ai commence à courir, j'étais suffisamment jeune. J'avais déjà eu mes sept enfants. Le dernier d'entre eux est venu au monde quand j'avais vingt-sept ans. J'ai commencé à courir à vingt-huit ans. Comment ne pouvais-je pas gagner? J'ai couru à vingt- huit, vingt-neuf, trente, trente et un ans. A trente-deux ans, j'ai fini deuxième de l'ascension du Mont Cameroun. A trente-trois ans, j'ai gagné. En 1998, j'ai signé un record. J'ai terminé deuxième en 2008 à quarante et un an. Normal que je sois sacrée « Reine de la montagne ».

Elle est faite « docteur des montagnes » en 2005 par les autorités de l'université de Buea.

En 2008, lors de la première annonce de sa retraite une statue est confectionnée et érigée en son honneur à Buea. Le gouvernement camerounais s'engage à lui bâtir une maison. Le 14 février 2014, les clés de son nouveau logement (une villa) lui sont remises par le ministre des sports et de l'éducation physique de l'époque Adoum Garoua. Les chefs traditionnels du Sud-Ouest bénissent ce don. Peu avant, elle avait bénéficié d'un recrutement à la Samaritan Insurance.

Rendez-vous le 23 février prochain à Molyko Stadium pour le coup d'envoi de l'édition 2025 de la course de l'espoir