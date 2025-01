Mali: Non, la chanteuse Oumou Sangaré n'est pas morte dans un accident de voiture

La rumeur enfle au Sahel. Certains affirment, à tort, que la chanteuse et compositrice malienne, Oumou Sangaré, aurait perdu la vie dans un accident de la route. Cette fausse information s'est répandue sur TikTok, où deux vidéos sont devenues virales ces dernières heures. En réalité, cette infox a été créée de toutes pièces. Oumou Sangaré est bien en vie.

C'est notre rédaction à Dakar qui nous a alerté à propos de la circulation de cette fausse information. À en croire deux vidéos publiées récemment sur TikTok par un mystérieux compte ivoirien et supprimées depuis, la star malienne Oumou Sangaré serait morte dans un accident de la route. Cependant, ces allégations sont totalement infondées.

Les images censées montrer l'accident en question sont sorties de leur contexte. On les retrouve publiées sur une chaîne YouTube allemande, le 1eᣴ janvier 2025. La légende indique que l'accident a eu lieu le soir du Nouvel An, en Allemagne, à Langenfeld. Le bilan des autorités locales fait état de six blessés, mais personne n'a perdu la vie.

On sait, de plus, qu'Oumou Sangaré n'était pas dans l'un de ces véhicules. Pour cause, la chanteuse est bien apparue en vie samedi 18 janvier 2025 à Bamako, où elle a reçu la médaille du mérite des arts et de la culture de la part des autorités maliennes.

Accepter Gérer mes choix Elle a également publié un message de soutien au Fama, lundi 20 janvier 2025, pour célébrer le 64e anniversaire de l'armée malienne. Malgré ça, l'infox continue de se propager. Elle cumule aujourd'hui plus de 7 millions de vues, rien que sur TikTok.