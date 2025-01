Togo: Les tontines, une aide essentielle pour les ménages et les entrepreneures togolaises

C'est jour d'emplettes pour Celine. Depuis qu'elle a adhéré à une tontine alimentaire il y a 5 ans, c'est dans cette boutique que cette mère de famille vient se ravitailler régulièrement en vivres, avec 2000 F comme mise hebdomadaire.

"Parfois il n'y a rien à manger à la maison. Avec 2000 ce n'est pas évident d'acheter grand-chose. Alors que quand je les verse dans la tontine, j'ai la possibilité d'avoir assez de vivres, ça m'aide beaucoup", affirme Céline.

Kalé Akue travaille dans l'immobilier, mais elle a diversifié ses activités en s'investissant dans les cosmétiques et l'alimentaire. Elle est l'initiatrice de cette tontine alimentaire destinée à soutenir les ménages togolais.

A travers cette pratique solidaire, Kalé Akue a réussi à mobiliser une communauté de près de 500 membres autour d'elle. Le projet de la jeune entrepreneure vise également à aider les femmes dans la mise en place d'une activité génératrice de revenus.

"Une tontine comme ça où tu es censé donner 2000F, ça te permet de dégager des fonds. Peut-être que ta popote c'est 30000F. Avec 30000 tu ne peux pas faire d'activités. Mais si tu fais ça et que tu met 10000 de côté, après quelques mois tu pourras avoir un petit capital pour commencer un petit commerce et avec ce commerce tu as facilement accès aux 2000 que tu continues de payer quotidiennement. D'où l'idée d'aider nos soeurs à avoir une activité", indique Kalé Akue.

Ce modèle d'épargne solidaire existe sous différentes formes notamment dans les institutions financières. Certes, il a connu des évolutions avec la digitalisation mais le principe demeure le même.

Ange Ketor, directeur exécutif de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Togo, en explique le fonctionnement : "On met un groupe avec des responsables. On s'entend sur la mise journalière. Et puis dès que l'échéance arrive soit on décide de répartir entre les membres du groupe ou bien on décide de se cautionner mutuellement pour faire du crédit et chacun entreprend son activité. Donc sur le plan social ça donne de la cohésion, de la solidarité, les gens sont ensemble régulièrement."

Cette pratique solidaire, basée sur la confiance mutuelle, permet aux membres d'accéder à des fonds sans passer par les circuits bancaires traditionnels dont les conditions d'accès au crédit sont souvent restrictives.

"Ceux qui participent sont généralement des gens qui sont exclus du système financier classique, parce qu'ils n'ont pas de garantie matérielle à soumettre en contrepartie des crédits que le système bancaire réclame.C'est une alternative à l'exclusion bancaire dont sont victimes les membres de ces associations. Et donc la tontine constitue une opportunité, en termes d'assurance vie, en terme d'épargne pour pouvoir investir et une opportunité pour avoir accès aux crédits", assure le Professeur Couchoro Mawuli, économiste.

Les tontines ont un impact significatif sur l'économie locale. Toutefois elles posent des défis notamment le manque d'un cadre réglementaire formel, les risques d'abus ou encore de malversations.