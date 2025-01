Ile Maurice: Trois jeunes esprits brillants récompensés pour leur ingéniosité

Créer une voiture de course à partir de matériaux recyclés, tout en combinant innovation durabilité et créativité pour relever les défis environnementaux actuels, c'était l'objectif du concours F1 Écolo.

Cet événement, organisé en décembre dernier par Vivo Energy Mauritius, représentant officiel de la marque Shell à Maurice, visait à mettre en avant l'ingéniosité des jeunes, tout en les sensibilisant à l'importance du recyclage. Cette initiative s'est inscrite dans le cadre de la campagne Forza Maranello, renforçant l'engagement envers des pratiques durables et responsables.

Quatorze participants âgés de 12 à 18 ans ont pris part à ce concours, faisant preuve d'imagination et de talent. Leur mission était claire : concevoir des projets originaux et innovants, tout en mettant en avant l'importance de réutiliser intelligemment les matériaux. Au final, le premier prix a été attribué à Yokhil Balloo, 16 ans, pour son projet exceptionnel alliant innovation, créativité et respect des critères du concours. En reconnaissance pour son travail remarquable, il a remporté Rs 15 000. La maquette de Yokhil Balloo, résultat de nombreuses heures de travail soigné et méticuleux, s'est démarquée par son caractère à la fois écologique et innovant.

Originaire de Dagotière, le jeune créateur a profité des vacances scolaires pour donner vie à son projet, conçu principalement à partir de matériaux recyclés tels que des bouchons en liège, des couverts en bois, des canettes et des feuilles en liège. «Je disposais d'une collection de bouchons, ce qui m'a incité à fabriquer cette maquette à la main», explique-t-il avec une fierté non dissimulée. Son oeuvre témoigne de son esprit innovateur. La deuxième place a été attribuée à Kirty Devi Oudit, qui s'est vue remettre un prix de Rs 8 000. Enfin, Pehlaj Basenoo a pris la troisième place et a été récompensé par une somme de Rs 5 000.

Les maquettes soumises ont fait preuve d'une telle originalité et d'une créativité qui étaient au-delà des attentes que, finalement, tous les participants ont reçu un certificat de participation de Vivo Energy Mauritius, de même qu'une casquette et un polo à l'effigie de l'entreprise, ainsi qu'une collection exclusive de voitures miniatures BMW et une voiture télécommandée Ferrari. Leurs parents ont accueilli avec enthousiasme cette opportunité offerte à leurs enfants, et ils ont salué l'effort considérable et le temps précieux que ces derniers ont investis dans la création de leurs maquettes.

«Nous sommes fiers d'attribuer le premier prix à Yokhil, un jeune talent, dont le travail illustre à la fois l'innovation et la durabilité à travers sa maquette, qui incarne parfaitement l'esprit de ce concours», a affirmé Fouad Khfifi, directeur général de Vivo Energy Mauritius. «Un grand merci à tous les jeunes pour leur participation et pour l'intérêt exprimé envers la marque Shell. Ce concours constitue une formidable opportunité de sensibiliser les jeunes générations, tout en leur offrant une plateforme pour révéler leur potentiel. Bravo à tous les participants pour leur créativité et leur ingéniosité.»