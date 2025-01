Ile Maurice: Le leader mondial dans les «wearables» est Huawei

Huawei se classe au premier rang dans l'International Data Corporation's (IDC) Global Wearable Device Market Quarterly Tracking Report pour les expéditions cumulées au cours des trois premiers trimestres de 2024. Réputée pour ses produits innovants alliant fonctionnalités avancées en santé et remise en forme, et des designs élégants, Huawei confirme son leadership sur le marché pour trois trimestres consécutifs. Cette distinction souligne son influence dans l'industrie et son engagement à transformer la technologie portable.

Le dernier rapport de l'IDC Global Wearable Device Market Quarterly Tracking, publié en décembre dernier, met en lumière la domination de Huawei, malgré une baisse mondiale des expéditions de dispositifs portés au poignet. Le marché chinois a maintenu une impressionnante croissance annuelle de 20,1 %, stimulant ainsi l'expansion mondiale.

Huawei a enregistré une croissance remarquable de 44,3 % en glissement annuel pour ses expéditions mondiales, s'assurant la première place avec une part de marché de 16,9 % au niveau global et une part impressionnante de 35,7 % sur le marché domestique. Au cours des trois premiers trimestres de 2024, cette entreprise chinoise s'est constamment classée première, démontrant son leadership et son expertise dans le secteur des smart wearables.

Lancements majeurs de wearables en 2024

Cette entreprise chinoise a introduit des produits innovants, qui ont redéfini les normes de l'industrie, notamment les Huawei Watch Fit 3, Huawei Watch GT 5 et Huawei Watch D2, toutes trois lancées à Maurice. La Huawei Watch D2 propose un suivi précis de la pression artérielle dynamique 24 heures/24 alors que la Huawei Watch Fit 3 améliore le bien-être grâce au suivi des calories et à l'analyse nutritionnelle.

Combinant un système de pointe, Huawei TruSense System, à des fonctionnalités sportives avancées, la Huawei Watch GT 5 a conquis les marchés mondiaux et reçu les éloges de médias leaders tels que Wareable et Android Authority. Ces dispositifs ont fait progresser la technologie de santé portable, rendant le suivi de santé de qualité accessible à tous les utilisateurs à travers le monde.

Une stratégie de localisation porteuse

L'expansion de Huawei en Europe, en Amérique latine, dans la région Asie-Pacifique, ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique, repose sur une stratégie de localisation et des initiatives de marketing efficaces. En nommant des ambassadeurs, tels que Sir Mo Farah et Pamela Reif, et en organisant des lancements majeurs dans des villes, telles que Dubaï, Barcelone et São Paulo, Huawei a renforcé sa présence mondiale. Des campagnes telles que Light Up Your Rings et Tech with Love ont également mis en avant l'engagement de Huawei envers l'innovation centrée sur l'humain.

Ces efforts ont consolidé la réputation de cette entreprise chinoise en tant que leader de l'industrie des wearables, en augmentant son influence mondiale et en offrant des produits exceptionnels, qui résonnent auprès des consommateurs du monde entier.