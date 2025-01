Ile Maurice: Le ministre Ramtohul met l'accent sur la sécurité

En amont des célébrations de Thaipoosam Cavadee et de Maha Shivratree le mois prochain, le ministre des Technologies, de l'Information et de la Communication, Dr. Avinash Ramtohul, également député de la circonscription No. 10 (Montagne Blanche/GRSE), a mené une série de visites dans plusieurs kovils et mandirs de la région.

Accompagné des députés Chetan Baboolall et Reza Saumtally, ainsi que du président du District Council de Moka et des officiers de différents départements de la police et des ministères, ils ont examiné les infrastructures et échangé avec les responsables des lieux de culte.

Lors de ces visites, plusieurs problèmes ont été identifiés, notamment l'état des routes, les problèmes d'approvisionnement en eau, le manque d'éclairage public et les défis liés à la sécurité. Une réunion d'échange tenue à Caroline a permis de recueillir les doléances des présidents de kovils et mandirs.

Parmi les priorités signalées figuraient l'installation de camions-citernes, le nettoyage des lieux de culte, l'amélioration des accès routiers et la régulation des tailles des kanwars. Le ministre a insisté sur le respect des règles de sécurité pour les kanwars, qui ne doivent pas dépasser trois mètres.

Par ailleurs, des propositions, comme la collecte des eaux de pluie pour nettoyer les lieux de culte, ont été avancées. Les services publics, tels que le CEB, la CWA et les forces de l'ordre, ont été sollicités pour garantir des festivités en toute sécurité. Le ministre a exprimé sa satisfaction concernant certains travaux déjà réalisés, tout en affirmant que d'autres inspections suivront pour s'assurer de la mise en oeuvre des mesures.

Chetan Baboolall a rappelé l'importance d'un environnement propre pour ces événements majeurs, tandis que Reza Saumtally a mis l'accent sur la collaboration entre la Task Force et les communautés locales pour un bon déroulement des pèlerinages et prières. Des actions concrètes, comme l'installation de caméras Safe City et l'établissement d'une hotline pour les doléances, sont également envisagées.