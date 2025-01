Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 janvier 2025

La journée internationale de l'éducation 2025 dédiée à l'IA

La Journée internationale de l’éducation sera dédiée cette année aux enjeux liés à l'intelligence artificielle, a annoncé la Directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, ce 20 janvier 2025, dans un communiqué de l’organisme.

« En dédiant la Journée internationale de l'éducation 2025 à l'intelligence artificielle, l'UNESCO vise à une discussion mondiale sur la place occupée par cette technologie dans l'éducation », indique le document.

Célébrée tous les 24 janvier de chaque année, Mme Azoulay appelle, à cet effet, les États membres de l'UNESCO à investir dans la formation des enseignants et des élèves pour un usage réfléchi de cette technologie dans l'éducation. (Source allAfrica)

Mondial 2030 : La FIFA pourrait exclure le stade de Fès

La FIFA envisage de réduire le nombre de stades sélectionnés pour accueillir les matchs de la Coupe du monde 2030, qui sera organisée conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal. Actuellement, 21 stades ont été proposés pour cet événement mondial.

Selon Cadena SER, la FIFA estime que le nombre actuel de stades (20 villes) est trop élevé par rapport à l’envergure de la compétition. L’organisation pourrait ainsi réduire ce nombre en excluant deux ou trois stades en Espagne et au Maroc. (Source Hespress)

L’aide aux pays africains, première victime collatérale de Trump ?

À peine investi, le 47ᵉ président des États-Unis tient à montrer qu’il tient ses promesses. Parmi les dizaines de décrets qu’il s’est appliqué à signer devant les caméras, l’un suspend l’aide au développement pour une durée de 90 jours.

L’aide au développement ? « Une industrie et une bureaucratie qui ne sont pas alignées sur les intérêts américains et, dans de nombreux cas, [qui] sont contraires aux valeurs américaines. Elles servent à déstabiliser la paix mondiale en promouvant […] des idées qui vont directement à l’encontre de relations harmonieuses et stables à l’intérieur des pays et entre les pays. » L’executive order est daté du 20 janvier 2025 et signé par Donald Trump, tout juste investi à la Maison-Blanche. (Source Jeune Afrique)

Inondations et destructions à Niamey au Niger

Au Niger, les années passent, mais à la même période, les scènes restent les mêmes le long du fleuve Niger à Niamey : celui-ci connaît à nouveau une montée des eaux, appelée la crue de la Guinée. Dans le quartier Kombo, situé sur la corniche Yantala, sur la rive gauche du fleuve, une école et plusieurs maisons sont inondées. Même la mosquée du quartier n'est pas épargnée.

Abdoulaye Daouda, un riverain du fleuve Niger, explique que "des gens ont quitté leur maison. La mosquée a été inondée. Pour l'école, deux classes sont abandonnées. Quand on disait au tâcheron d'augmenter l'épaisseur du sol, de mettre deux ou trois escaliers, lui, il répondait qu'un seul escalier suffisait. Nous vivons toujours au bord du fleuve, mais pour eux, ce n'est pas leur problème". (Source Deutsche Welle)

RDC : le M23 prend le contrôle de la ville de Minova

En République démocratique du Congo, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont emparés de Minova.

Il s'agit d'une ville commerciale clé de l'est du pays. Diverses sources, dont l'agence Reuters, rapportent les faits. La chute de cette localité positionne les rebelles à moins de 40 km de la capitale provinciale, Goma, non loin de la frontière avec le Rwanda.

Elle intervient deux semaines après la prise de Masisi par le M23, l'armée congolaise ayant lancé une contre-offensive pour reprendre la ville. (Source euronews)

Bénin: les raisons de la suspension de plusieurs médias par la HAAC

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin a suspendu 4 médias. La décision a été prise ce mardi 21 janvier 2025 et évoque des dérives constatées dans la diffusion de contenus médiatiques sur les plateformes concernées.

Reporter Médias Monde, Crystal News , Les Pharaons , le média social TikTok connu sous le nom de Madame Actu sont suspendus par la HAAC jusqu’à nouvel ordre au Bénin.

« Les responsables des sites Internet non autorisés dénommés « Reporter Médias Monde », « Crystal News », « Les Pharaons » et le média social TikTok dénommé « Madame Actu » sont mis en demeure de régulariser leurs situations en se conformant aux textes en vigueur en matière de presse et de communication en République du Bénin », a précisé la HAAC dans sa décision. (Source beninwebtv)

Tchad : une pétition en ligne pour lutter contre les violences faites aux femmes

Au Tchad, une pétition internationale est en ligne pour lutter contre les violences faites aux femmes, ainsi que pour exiger des actions concrètes des autorités tchadiennes et organisations humanitaires a été lancée samedi 18 janvier. Une initiative de la Ligue tchadienne des droits de la femme (LTDF) visant à mettre fin à l’impunité des criminels, mais aussi à l’inaction des autorités sur ce sujet, dans un contexte où plusieurs affaires de viols ont éclaté ces derniers jours, notamment celle de l’agression d’une lycéenne par un commandant de police en fin de semaine dernière.

Cette pétition veut recueillir 1 000 signatures en trente jours pour exiger des autorités tchadiennes des actions contre les violences faites aux femmes. Rien qu'au début de ce mois de janvier, la Ligue tchadienne des droits de la femme (LTDF) dit avoir enregistré plus d’une quinzaine de cas de féminicides et de viols avec des preuves. Le dernier cas est celui de la jeune femme poignardée de plusieurs coups de couteau ce dimanche dans la province du Logone oriental par son époux. (Source RFI)

Le parlement gabonais adopte un nouveau code électoral

Le parlement de transition au Gabon a adopté lundi un nouveau code électoral, marquant une étape clé vers un retour à un régime civil après le coup d'État de 2023. Le texte, contesté, permet notamment aux binationaux de se porter candidats à toutes les élections, à l'exception de la présidentielle.

Le Sénat "a adopté en termes identiques à ceux de l'Assemblée nationale le projet de loi organique portant code électoral en République Gabonaise", a annoncé Vénérable Eloi Ekouma Abessolo, premier rapporteur de la commission des lois du Sénat, lors d'une conférence de presse diffusée par la télévision publique nationale à l'issue du vote. (Source VOA Afrique)

La Libye cherche à attirer des investisseurs dans le secteur pétrolier en dépit de ses divisions

Alors que le secteur énergétique est miné par le morcellement du territoire entre groupes armés, l’instabilité politique et la corruption, les autorités de Tripoli souhaitent lancer de nouvelles campagnes d’exploration pour accroître ses exportations de pétrole.

Regard fier et sourire en coin, Abdel Hamid Dbeibah, premier ministre du gouvernement libyen dit « d’union nationale » (dont l’autorité est reconnue par la communauté internationale), parcourt les différents stands, dans les allées du Palais des congrès de Tripoli, avant de gagner l’auditorium.

Ce bâtiment aux larges baies vitrées, vitrine d’une Libye moderne où l’homme d’affaires devenu politicien aime tant recevoir des chefs d’Etat étrangers et des acteurs internationaux lors de grands forums, accueillait, samedi 18 et dimanche 19 janvier, la troisième édition du Sommet libyen sur l’énergie et l’économie. (Source Lemonde Afrique)

La Mauritanie ratifie les statuts du Fonds africain pour le développement des exportations

La Mauritanie, en ratifiant ce statut, entend réaliser plusieurs objectifs à savoir améliorer l’accès au financement pour les entreprises exportatrices, promouvoir l’industrialisation locale à partir de ressources naturelles, développer des produits destinés à l’exportation et soutenir des infrastructures clés telles que les centres logistiques et les zones industrielles.

Dans ce contexte, le ministre de l’économie et des Finances a mis en avant le contexte critique dans lequel se trouve le continent africain, confronté à une interdépendance économique accrue et à une mondialisation rapide.

Selon lui, ces dynamiques exigent des pays africains qu’ils diversifient leurs économies et renforcent leurs capacités d’exportation pour relever les défis du commerce international. (Source apanews)