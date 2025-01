Afrique: Forum de Davos 2025 - La résilience économique face à l'incertitude géopolitique

Du 20 au 24 janvier 2025, plus de 3.000 participants dont des chefs d'Etat ou de gouvernement, ministres, représentants d'organisations internationales et d'institutions financières sont attendus au Forum économique de Davos dans sa 55e édition. De même, des leaders du secteur privé dont plus de 1.600 chefs d'entreprise, représentant les plus grandes multinationales, ainsi que des start-up pionnières en innovation seront présents.

La rencontre annuelle du WEF constitue l'un des événements phares de l'actualité économique et sociale dans le monde. Cet événement, devenu incontournable pour les décideurs politiques, économiques et sociaux, se tiendra sous le thème « Collaboration pour l'ère intelligente » et mettra en lumière les défis et opportunités liés à l'accélération des technologies convergentes.

Avec la participation de dirigeants venus de plus de 130 pays, dont 60 chefs d'Etat et de gouvernement, cette édition s'inscrit dans un contexte mondial marqué par des incertitudes économiques, des tensions géopolitiques et des défis climatiques majeurs. Cette édition explorera comment les technologies avancées --comme l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et la biotechnologie -- redéfinissent nos sociétés.

Les discussions s'articuleront autour de plusieurs axes.

Il s'agit d'abord de repenser la croissance, identifier de nouvelles sources de prospérité dans un contexte économique en mutation. Les assises seront focalisées aussi sur l'adaptation des stratégies industrielles aux bouleversements technologiques et géopolitiques à l'ère de l'intelligence artificielle le renforcement du capital humain face aux transitions économiques et technologiques, la multiplication des initiatives en faveur de l'environnement et du climat.

En plus des séances plénières, des discussions informelles et des rencontres bilatérales se tiendront en marge de l'événement.

Plateforme d'échange, de réflexion et d'influence

Il est à noter qu'au cours des sessions précédentes du Forum, plusieurs initiatives marquantes ont été prises, à savoir le lancement par les Etats-Unis d'un programme de fonds de développement et le renforcement de l'accord de libre-échange en Afrique.

Davos a également connu des adaptations en temps de crise. Par exemple, l'événement de 2021 s'est tenu virtuellement en raison de la pandémie de Covid-19, et celui de 2022 a été repoussé à mai, suite au conflit russo-ukrainien.

Le forum de Davos, bien qu'il ne dicte pas de politiques publiques, agit comme une plateforme d'échange, de réflexion et d'influence. Chaque année, l'ordre du jour est établi en fonction des priorités mondiales. En 2025, les discussions se concentreront sur des sujets tels que la résilience économique face à l'incertitude géopolitique, l'innovation technologique pour répondre aux crises climatiques, les inégalités sociales et économiques.

Les conflits armés dominent les préoccupations des dirigeants d'entreprise interrogés dans un rapport du Forum économique mondial (WEF), publié récemment. Ce rapport, révélé à la veille de l'ouverture du sommet de Davos, fait ressortir les tensions géopolitiques impactant directement l'économie mondiale. Selon l'enquête menée auprès de 11.000 dirigeants dans 121 pays, 24 % des répondants placent le risque de conflits armés en tête des menaces pour les deux prochaines années, contre une cinquième place seulement en 2024.

Commerce mondial sous tension

Les craintes de « confrontations géoéconomiques » occupent la troisième place des risques pour 2025. La montée du protectionnisme, accentuée par des concurrences commerciales rudes et croissantes, fragilise davantage les chaînes d'approvisionnement. « Beaucoup de pays cherchent à sécuriser leurs matières premières critiques, essentielles à leurs transitions technologiques et énergétiques », souligne-t-on dans le rapport.

Cette course aux ressources engendre une augmentation des droits de douane et des barrières commerciales, perturbant les échanges internationaux et renforçant les pressions inflationnistes. Les événements climatiques extrêmes, classés deuxièmes parmi les risques immédiats, inquiètent particulièrement sur une perspective de dix ans. En Californie, les incendies dévastateurs rappellent l'urgence d'une action collective face à l'aggravation du dérèglement climatique.