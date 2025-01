Niger: Inondations et destructions à Niamey

À Niamey, les populations sont menacées par des inondations dues à la montée des eaux du fleuve Niger. Le lit du fleuve serait pollué et saturé.

Au Niger, les années passent, mais à la même période, les scènes restent les mêmes le long du fleuve Niger à Niamey : celui-ci connaît à nouveau une montée des eaux, appelée la crue de la Guinée.

Dans le quartier Kombo, situé sur la corniche Yantala, sur la rive gauche du fleuve, une école et plusieurs maisons sont inondées. Même la mosquée du quartier n'est pas épargnée.

Abdoulaye Daouda, un riverain du fleuve Niger, explique que "des gens ont quitté leur maison. La mosquée a été inondée. Pour l'école, deux classes sont abandonnées. Quand on disait au tâcheron d'augmenter l'épaisseur du sol, de mettre deux ou trois escaliers, lui, il répondait qu'un seul escalier suffisait. Nous vivons toujours au bord du fleuve, mais pour eux, ce n'est pas leur problème".

Pollution du fleuve Niger et risques pour la santé

Cette année encore, plusieurs familles sont confrontées à cette situation récurrente. Le directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, Sani Ayouba, note que "le fleuve est rempli de sable. Il est pollué et ensablé, ce qui fait qu'une petite quantité d'eau suffit à faire monter son niveau. Et cela n'est pas sans conséquences. Ce phénomène d'inondation peut se produire dans plusieurs zones du fleuve. On sait par exemple que des activités de cultures maraîchères sont pratiquées tout le long du fleuve, sur ses rives. Mais ces cultures peuvent être affectées par l'augmentation du volume d'eau, ainsi que par la végétation environnante, car parfois, plus d'eau n'est pas forcément bénéfique pour certaines espèces animales ou végétales. Cela a donc aussi des conséquences sur la biodiversité".

La montée des eaux et les inondations qui en résultent ont surtout des conséquences sanitaires graves, selon Ousmane Dambadji, président du Réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement. "Il faut savoir que la station de traitement des eaux qui alimente Niamey est située sur le fleuve Niger, rappelle-t-il. Une montée des eaux pourrait l'endommager et perturber l'approvisionnement en eau potable pour les Niameyens. Il y a également la destruction des écosystèmes aquatiques et des conséquences plus larges sur l'environnement. Les dégâts sont donc énormes. Il est grand temps de prendre des mesures. Chaque année, nous assistons à ces phénomènes. Maintenant, la question est : que faisons-nous pour y remédier ?"

Le projet du barrage de Kandadji

En effet, le Niger et ses partenaires avaient élaboré plusieurs projets et programmes pour sauver le fleuve. Le projet phare reste celui du barrage de Kandadji.

Ibrahim Boubacar, enseignant-chercheur à l'Université de Niamey, spécialisé en hydroclimatologie, assure que "pour protéger ces infrastructures, il est impératif de prévoir des solutions. La première solution serait de renforcer les digues de protection, celles qui protègent les zones proches du fleuve, tant sur la rive droite que sur la rive gauche. Il faut également, en amont, continuer la construction du barrage de Kandadji. Je pense que ce barrage permettra de non seulement limiter les effets de la crue durant la saison des pluies, mais aussi d'aménager le débit du fleuve pendant la saison sèche".

Face aux inondations qui détruisent chaque jour l'environnement, plusieurs organisations non gouvernementales et partenaires internationaux multiplient les initiatives pour lutter contre le phénomène. Toutefois, le véritable problème reste le déboisement de la ceinture verte qui protège la capitale, un défi difficile à résoudre depuis des années.