Nigeria: Un phénomène inquiétant

analyse

Les accidents impliquant des camions-citernes chargés de carburant sont très fréquents au Nigéria, pays producteur de pétrole. C'est devenu un phénomène social préoccupant, vu les nombreux morts et blessés, et les dégâts matériels et environnementaux constatés au fil des années.

Du fait du mauvais état des routes, les poids lourds transportant de l'essence se renversent ou tombent fréquemment en panne, amenant les pauvres populations à sauter sur l'occasion pour s'approvisionner, avec tous les risques encourus. Le dernier triste spectacle s'est produit, le samedi 18 janvier 2025 à Dikko dans l'Ouest du Nigéria, où un camion-citerne, renversé auparavant, a explosé, alors que des riverains étaient allés chercher du carburant dans l'épave. Cet accident a fait 98 morts et une cinquantaine de blessés, selon un dernier bilan fourni, lundi, par les autorités nigérianes.

En octobre 2024, 147 personnes ont péri dans un accident similaire dans l'Etat de Jigawa. En moyenne, au moins 400 personnes décèdent par an dans des sinistres pareils au Nigeria, d'après la police. C'est la preuve que cette situation n'est pas à prendre à la légère, surtout dans un contexte de renchérissement du coût de la vie, alimenté par la levée de la subvention sur le carburant par le Président Bola Tinubu. Le prix de l'essence s'est envolé après l'application de cette mesure, entrainant également ceux des produits alimentaires et des transports publics. Même si, ce n'est pas une excuse, les Nigérians risquent leurs vies pour se faire du carburant, à cause de l'environnement économique difficile, marqué par une inflation supérieure à 30 % depuis un an.

Ne contestent-ils pas les réformes économiques implémentées par Bola Tinubu, considéré comme un riche homme qui ne s'accommode pas des réalités de l'importante frange de Nigérians vivant dans la précarité ?

La « vie chère », ajouté à l'état déplorable des routes, explique en partie la survenue de drames avec des camions-citernes de carburant. Mais, il a tout l'air que le régime Tinubu, voire ceux qui l'ont précédé, n'ont pas véritablement pris le problème à bras-le-corps. On assiste pourtant à une série noire à laquelle les autorités nigérianes qui ne semblent pas trop bouger sur le sujet, vont devoir mettre fin. Il est bon d'appeler les populations à s'éloigner des camions-citernes accidentés ou sabotés par des délinquants, pour éviter des scenarios-catastrophes, mais encore faut-il apporter des solutions structurelles aux problèmes sous-tendant ces drames.

Suite à l'accident du week-end écoulé, le Président Tinubu a évoqué le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation aux risques graves et aux dangers pour l'environnement du ramassage de carburant dans des camions-citernes en panne. Est-ce le seul levier sur lequel il faut jouer pour réduire la survenue de ces évènements tragiques ? Certes, il faut sensibiliser les esprits et le faire sur le long terme pour espérer faire passer le message, mais il sied surtout de prendre des mesures économiques pour soulager les souffrances des populations et remettre en état et sécuriser les nombreuses routes dégradées.

Le Président Tinubu, qui tient à ses réformes économiques à polémique comme la prunelle de ses yeux, va devoir se montrer plus entreprenant sur la question, s'il ne veut pas continuer à compter les morts et les blessés des explosions de camions-citernes de carburant sur les routes.