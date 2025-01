Tunisie: «Perspectives tissées» à la galerie Jamila Achour - Grandes figures et jeunes talents

Le maître du dessin et de la gravure, Mohamed Ben Meftah, y expose une belle série de peintures de différents formats auprès du grand Ahmed Zelfani, l'exceptionnel Adnene Hadj Sassi, Majed Zalila reconnaissable avec ses figures insolites, Kaouther Bahri Darghouth, Houda Rajab, Wissem Ben Hassine, Mohamed Ben Soltane, Rihem Ben Othman et Syrine Barouni. Ces deux dernières font partie de la génération montante des artistes visuels tunisiens.

La Galerie Jamila Achour, installée depuis décembre 2021 à Kheireddine à la banlieue nord de Tunis, a opté pour des rendez-vous de qualité à travers des expositions espacées mais denses.

Après son exposition collective inaugurale, intitulée «Illuminations», elle a continué à mettre en lumière les oeuvres d'artistes confirmés tout en faisant la promotion de jeunes talents émergents. L'on cite, entre autres, les grandes figures d'art tunisiennes, Mohamed Ben Meftah, Hammadi Ben Saâd, Lamine Sassi et Ahmed Zelfani. Il y a aussi Adnene Hadj Sassi, Majed Zalila, Houda Rajab, Kaouther Titch, Wissem Ben Hassine, Kaouther Bahri Darghouth et les deux jeunes Syrine Barouni et Rihem Ben Othman.

La galerie s'est dotée depuis peu d'un site Internet où l'on peut découvrir les travaux de plus de 20 artistes. Un espace virtuel qui donne accès à différentes œuvres et revient sur les événements organisés depuis 2021, entre autres l'exposition collective en cours «Perspectives tissées», récemment inaugurée.

Le maître du dessin et de la gravure Mohamed Ben Meftah y expose une belle série de peintures de différents formats. Né en 1946 à Tunis, il est une grande figure artistique et académique, il a transmis savoirs, technicité et rigueur à différentes générations de l'Institut supérieur des beaux-arts de Tunis. Il s'est lui-même formé dans cet établissement (1966) avant de rejoindre l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris (1966-70) grâce à une bourse prestigieuse.

Il a fréquenté l'atelier de Robert Cane où il a fait son apprentissage de lithographie et autres techniques de gravure qu'il a enrichi par un séjour à la Cité internationale des arts de Paris. Ben Meftah a exposé en Tunisie et à l'international, notamment à Paris, Bagdad, San Francisco, et New Delhi. Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections, dont celles du ministère de la Culture tunisien, de la Bibliothèque nationale de France et du Musée d'Art Moderne de Bagdad.

Participent également à cette exposition le grand Ahmed Zelfani, l'exceptionnel Adnene Hadj Sassi, Majed Zalila reconnaissable avec ses figures insolites, Kaouther Bahri Darghouth, Houda Rajab, Wissem Ben Hassine, Mohamed Ben Soltane, Rihem Ben Othman et Syrine Barouni. Ces deux dernières font partie de la génération montante des artistes visuels tunisiens.

La première est née en 1990. Elle a obtenu une licence en Arts plastiques à l'Institut supérieur des beaux-arts de Nabeul en 2015 et enseigne actuellement les arts plastiques dans les écoles primaires et au collège Marguerite Duras à Nabeul. Elle a pris part à diverses expositions et symposiums en Tunisie et à l'étranger, notamment au Symposium méditerranéen des ateliers d'art contemporain de Tunisie et au Symposium «Ensemble d'Art Contemporain» à Hammamet.

La deuxième est architecte de formation. Elle se définit comme une exploratrice passionnée du monde urbain et de ses multiples facettes. Errant dans les dédales de la ville, elle s'aventure dans les ruelles et les murs faisant de celles-ci une toile. Elle capture les moments éphémères de la vie urbaine pour les immortaliser à travers des collages, créant ainsi une narration visuelle unique et authentique. Syrine Barouni a été remarquée, l'été dernier, par la galerie TGM en remportant le premier prix des jeunes artistes 2024.

L'exposition se poursuit jusqu'au 25 janvier 2025.