Tunisie: Démocratisation de la consommation culturelle et esthétique - Chaque région mérite sa chance

La Tunisie regorge d'une richesse culturelle inestimable, issue de siècles d'histoire, de diversité ethnique et de créativité artistique. Cependant, cette effervescence culturelle reste inégalement exploitée et mise en valeur entre les grandes villes, notamment Tunis, et les régions intérieures. La promotion de la scène culturelle dans ces régions constitue non seulement un impératif pour préserver l'identité nationale, mais aussi un levier pour leur développement socioéconomique.

Les régions tunisiennes, du nord au sud, offrent un patrimoine culturel riche et varié : des traditions artisanales du Kef aux festivals de musique traditionnelle de Tozeur, en passant par l'héritage architectural de Kairouan ou l'art contemporain émergent à Gafsa. Pourtant, ces trésors restent souvent confinés à un public local ou à des cercles restreints, faute d'infrastructures adaptées, de financement suffisant ou de promotion médiatique.

Un potentiel culturel sous-exploité

Cette situation engendre une marginalisation culturelle, accentuant les disparités entre les régions côtières, mieux équipées, et les zones intérieures, souvent négligées. Pourtant, la valorisation des activités culturelles locales pourrait non seulement favoriser l'inclusion sociale, mais aussi renforcer le sentiment d'appartenance communautaire.

Les enjeux d'une promotion culturelle décentralisée

Investir dans la culture en région est une démarche qui répond à plusieurs enjeux. Parmi ces enjeux, la préservation du patrimoine immatériel, notamment les chants traditionnels, les danses folkloriques, et les contes oraux qui sont menacés de disparition en l'absence d'efforts de documentation et de transmission.

S'y ajoute l'encouragement de la création artistique locale. D'ailleurs, les jeunes talents des régions manquent souvent d'opportunités pour s'exprimer et exposer leur travail. Offrir des plateformes locales peut stimuler leur créativité et attirer l'attention nationale voire internationale. Ainsi, on stimule l'économie locale : les festivals, foires artistiques et expositions attirent des visiteurs et dynamisent le commerce local, de l'hôtellerie à la restauration.

Initiatives à encourager

La promotion de la scène culturelle en région passe par des initiatives concrètes, impliquant à la fois l'Etat, les acteurs locaux et la société civile. Une telle démarche donne lieu à une décentralisation des infrastructures pour ainsi remettre à niveau des maisons de culture et les rendre multifonctionnelles dans chaque gouvernorat, et les doter d'équipements adéquats. Volet financement et mécénat, il faut encourager les entreprises à soutenir les événements culturels locaux grâce à des incitations fiscales.

Pour ce qui est de la formation et de l'éducation, la formation d'animateurs culturels locaux permettra l'organisation d'activités adaptées à leurs communautés.

Il va sans dire que les partenariats internationaux facilitent la collaboration avec des organismes internationaux pour financer des projets culturels dans les régions reculées.

Médias et nouvelles technologies

La promotion de la culture régionale nécessite également une visibilité accrue. Les médias locaux et nationaux doivent mettre en avant les événements et artistes régionaux. Par ailleurs, les plateformes numériques, telles que les réseaux sociaux ou les chaînes YouTube, peuvent devenir des outils puissants pour promouvoir la scène culturelle tunisienne au-delà des frontières géographiques.

La promotion de la scène culturelle dans les régions est, au demeurant, une opportunité de renforcer la cohésion sociale, de diversifier l'économie et d'affirmer l'identité nationale dans sa pluralité. Loin d'être un luxe, cet investissement serait un moteur essentiel pour le développement durable du pays. La Tunisie, riche de ses traditions et de ses talents, a tout à gagner en valorisant ses cultures régionales.

Investir dans la culture, c'est investir dans l'avenir. Et pour cela, chaque région mérite sa chance.