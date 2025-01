Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Plus de 5000 femmes mobilisées pour la victoire de Tidjane Thiam

Les militants du Pdci-Rda sont déterminés à porter leur président Tidjane Thiam au pouvoir d'Etat à l'occasion de la présidentielle d'octobre 2025. Plus de 5000 femmes se sont rassemblées, à cet effet, à la mairie de Yamoussoukro, pour apporter leur soutien au président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam. Ces femmes, issues de 44 associations, étaient présentes pour sonner l'heure de la mobilisation en vue de la victoire du vieux parti.

L'initiative a été conduite par Kenza Djibo Amany, fille de N'Dèye Anna Thiam, soeur aînée du président du parti qui préside l'association Nouvelle Côte d'Ivoire avec Tidjane Thiam. Dans une joie totale, ces femmes ont communié avec les premiers responsables du parti septuagénaire venus soutenir cette action.

Au nom de l'Ufpdci-Rda de Yamoussoukro, Kouassi Amoin Edith épouse Djézou a donné le top départ de l'engagement et de la détermination des femmes de Yamoussoukro pour assurer la victoire de Tidjane Thiam. « Cette année doit être celle de l'engagement, de la mobilisation et de la victoire. Je vous invite à faire de cet événement le premier départ de notre engagement collectif. Le défi est immense mais notre détermination l'est encore plus. Unies et mobilisées, nous pourrons surmonter tous les obstacles et offrir à nos enfants un avenir radieux », a-t-elle indiqué.

De son côté, le président de la Cip, chargé de l'encadrement des mouvements de soutien et conseiller spécial du président Thiam, Aldo William Ettien, s'est d'abord réjoui de l'action de la Nouvelle Côte d'Ivoire qui a mobilisé autant de femmes. Il a ensuite lancé un appel au rassemblement : « C'est nous qui devons permettre que cette Côte d'Ivoire paisible soit et elle le sera ! Votre forte mobilisation de ce matin est la preuve vivante qu'effectivement, nous rêvons avec Tidjane Thiam d'une nouvelle Côte d'Ivoire... ».

Kouakou Gnrangbé Jean, Haut représentant du District autonome de Yamoussoukro, s'est félicité non seulement de la forte mobilisation des femmes mais a surtout salué le soutien fort apprécié de nombreuses personnalités du Pdci-Rda venues apporter leur soutien à cette initiative.

La marraine de la journée d'hommage aux femmes, Yamousso Thiam, a saisi l'occasion pour rendre un hommage à sa nièce Kenza Djibo Amany qui sillonne toute la Côte d'Ivoire pour porter secours aux femmes en situation difficile. Elle a poursuivi en transmettant les félicitations du président Thiam pour la bonne opération faite lors de la révision de la liste électorale. « Le président Tidjane Thiam m'a chargée de vous transmettre ses chaleureuses salutations. Et il me demande de vous dire également qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il se battra et qu'on aura une nouvelle révision de la liste électorale avant octobre 2025 », a-t-elle souligné.

Pour terminer, elle les a invitées à demeurer mobilisées et engagées pour la victoire du Pdci-Rda et de son président, Tidjane Thiam.