Afrique de l'Est: La plupart des régions de la Corne de l'Afrique devraient recevoir des précipitations inférieures à la normale, prédit l'ICPAC

Addis Abeba — Le Centre de prévision et d'applications climatiques de l'IGAD (ICPAC) a publié ses prévisions climatiques saisonnières pour la période mars-mai 2025, indiquant que la plupart des régions de la Corne de l'Afrique devraient connaître des précipitations inférieures à la normale.

Ces prévisions sont particulièrement importantes car la saison MAM contribue jusqu'à 60 % des précipitations annuelles dans de nombreuses zones de la région, ce qui en fait une période cruciale pour les ressources agricoles et hydriques.

Selon le centre, une grande partie de la Somalie, de l'est et du nord du Kenya, du sud et du nord-est de l'Éthiopie, de Djibouti, de la côte de l'Érythrée, de l'ouest du Soudan du Sud, du sud et de l'ouest de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi et du nord-ouest de la Tanzanie devraient recevoir des précipitations inférieures à la moyenne.

De plus, les zones transfrontalières de l'Éthiopie, du Kenya et de la Somalie, le nord-est de l'Éthiopie, le sud de l'Érythrée et certaines parties du sud-ouest du Soudan du Sud présentent une probabilité accrue de conditions inférieures à la normale.

En outre, il existe une forte probabilité que les précipitations saisonnières dépassent 200 mm dans le sud-ouest de l'Éthiopie, l'ouest du Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie.

En termes de température, les prévisions suggèrent une probabilité plus élevée de conditions plus chaudes que la normale dans la plupart des régions de la Grande Corne de l'Afrique, le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée, Djibouti, le nord de la Somalie et le nord du Kenya étant confrontés aux plus fortes probabilités de connaître des températures élevées.

Le début des précipitations devrait être précoce ou normal dans la plupart des régions de la région, à l'exception de zones localisées dans le centre du Kenya, le sud de l'Éthiopie et le centre de la Somalie, où un démarrage tardif est probable.

Les conditions climatiques prévues sont susceptibles d'avoir des impacts socio-économiques importants, en particulier sur les populations vulnérables, les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées étant les plus touchées.

L'ICPAC a appelé les gouvernements et les parties prenantes à prendre des mesures proactives pour atténuer les effets négatifs prévus et veiller à ce que les communautés les plus à risque soient adéquatement soutenues.

Dr Abdi Fidar, responsable de l'ICPAC, a noté que « Alors que la région de l'IGAD est confrontée à une variabilité et à des extrêmes climatiques croissants (sécheresses, inondations et hausse des températures), des plateformes comme GHACOF sont essentielles pour construire une compréhension commune des risques et favoriser la collaboration pour atténuer leurs impacts. »

« Le thème de ce forum, Climate Services for Closing the Early Warning Gap Together, souligne le rôle essentiel des informations climatiques exploitables, opportunes et précises pour combler les lacunes en matière de préparation et de réponse », a-t-il ajouté.