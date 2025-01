Madagascar: Apporter lumière et vie aux centres de santé de base éloignés et isolés

communiqué de presse

Imaginez accoucher une femme dans le noir, guidée uniquement par la lumière vacillante de petites bougies, de torches ou d'un téléphone presque déchargé. Imaginez le défi de suturer une femme dans de telles conditions. C'était la réalité de Lovatiana Rasoarinjanahary, sage-femme au centre de santé de base de Mateliona Betafo, à environ 20 km de la ville d'Antsirabe, à Madagascar. Elle a travaillé ainsi pendant près de sept ans.

« C'était très éprouvant lorsque les accouchements se passaient la nuit », confie-t-elle. « Nous n'avions pas d'électricité et faisions tout dans le noir. C'était encore plus compliqué lorsqu'il fallait suturer la mère, car la visibilité était très faible. »

Depuis juin 2024, c'est désormais de l'histoire ancienne. Le centre de santé de base a été équipé de kits solaires capables d'alimenter l'ensemble de l'établissement, la cour, la cuisine commune et les maisons du personnel de santé vivant dans l'enceinte du centre.

Maintenant, lorsque les patients arrivent au centre en urgence la nuit, nous n'avons plus peur de sortir afin de les admettre car il fait clair, pas comme avant. Lovatiana Rasoarinjanahary Sage-femme au centre de santé de base de Mateliona Betafo

Le centre de santé de base de Mateliona Betafo est l'un des 500 centres de santé ruraux qui disposent désormais de l'électricité solaire grâce au projet de développement de l'accès à l'électricité à moindre coût (LEAD) soutenu par la Banque mondiale.

« L'insuffisance d'équipements pour les centres de santé de base ruraux est un défi majeur pour la santé publique à Madagascar », explique Tsiry Andriantahiana, chef d'équipe du projet LEAD pour la Banque mondiale. « En électrifiant 500 des 1 250 centres de santé ruraux non électrifiés à travers Madagascar, principalement en utilisant des technologies hors réseau, le projet LEAD contribue directement à l'amélioration de la qualité des services de santé disponibles pour les populations les plus vulnérables. »

Ces centres de santé, situés dans des zones rurales et desservant en moyenne 10 000 habitants, offrent une gamme de services essentiels, en particulier pour les enfants et les mères. En soutenant l'achat et l'installation de systèmes solaires autonomes de plus grande taille dans ces établissements, le projet permet un meilleur éclairage, la réfrigération, la stérilisation et d'autres services qui améliorent considérablement la qualité des soins de santé dans ces régions.

« Ces 500 centres de santé de base ont fait l'objet d'une priorisation minutieuse en raison de leur isolement, de l'impossibilité de les atteindre via le réseau interconnecté ou les systèmes isolés de la JIRAMA (la compagnie nationale d'électricité), et de l'importance de leur taille et de leurs services pour les populations vulnérables, en particulier les mères et les enfants », confirme Barnia Raherinantenaina, coordonnateur du projet LEAD auprès du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures.

Outre l'électrification des centres de santé de base, le projet LEAD investit également dans l'extension et la densification du réseau, en utilisant des outils de planification de pointe et des technologies à faible coût pour maximiser le nombre de nouvelles connexions par dollar dépensé. Avec une composante hors réseau, le projet LEAD a également accéléré l'expansion du marché de la technologie solaire hors réseau. Le projet entend contribuer à l'objectif du gouvernement de doubler l'accès à l'électricité dans le pays grâce à des investissements efficaces et à moindre coût dans des solutions de réseau et hors réseau. Il cherche également à rationaliser davantage la gouvernance du secteur de l'énergie, en vue d'augmenter les investissements du secteur privé dans l'accès à l'électricité.

L'impact de ces efforts se fait déjà sentir. Pour Lovatiana et ses collègues, la différence est littéralement comme le jour et la nuit. « Maintenant, nous pouvons effectuer nos tâches sans le stress supplémentaire causé par un mauvais éclairage. Nos patients se sentent plus en sécurité, et la qualité des soins s'est beaucoup améliorée », dit-elle.

Les conditions améliorées ont un effet positif sur la communauté. Grâce à un éclairage fiable, le centre de santé de base peut conserver les vaccins au frais, assurant leur efficacité. Les accouchements et petites opérations se font maintenant avec un bon éclairage, ce qui améliore la sécurité et l'efficacité des soins. Les patients n'ont plus besoin d'acheter des bougies, ce qui leur fait économiser de l'argent et réduit les risques d'incendie. Pour Lydia et d'autres mères, l'expérience d'accoucher au centre de santé s'est améliorée. « Avoir de la lumière pendant l'accouchement change tout. C'est un environnement beaucoup plus confortable et rassurant », remarque Lydia.

Le succès du projet LEAD dans l'électrification des centres de santé ruraux démontre le potentiel de l'énergie solaire pour transformer des vies et améliorer les soins de santé.