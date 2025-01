Tunisie: Rentrée scolaire sans hausse des prix et restructuration de la SNCPA - Le gouvernement trace sa feuille de route pour 2025

Le Conseil des ministres restreint, réuni ce mardi sous la présidence de Chef du gouvernement, Kamel Madouri, a examiné les préparatifs pour la rentrée scolaire 2025-2026 ainsi que le programme de restructuration de la Société nationale de cellulose et de papier alfa (SNCPA). Il a été décidé de ne pas augmenter les prix des cahiers subventionnés et des manuels scolaires.

Conformément à un communiqué de la Présidence du gouvernement, il a été convenu de définir les besoins en cahiers subventionnés en fonction des régions et des établissements scolaires afin de faciliter les opérations de distribution et d'orienter les cahiers vers les bénéficiaires. Il a également été prévu de mettre en place des mécanismes de coordination entre les structures publiques concernées afin d'assurer une distribution efficace des aides scolaires, sous forme de kits prêts à l'emploi pour les enfants des familles pauvres et à revenu modeste.

La Société nationale de cellulose et de papier alfa sera chargée de produire 5 750 tonnes de papier pour les manuels scolaires à partir de mars 2025, ainsi que 5 000 tonnes de papier pour les cahiers subventionnés à partir d'avril 2025. La société bénéficiera du soutien financier nécessaire dans ce cadre.

Concernant le projet de restructuration de la SNCPA, le Conseil a approuvé l'octroi d'une garantie de l'État à la société pour obtenir un prêt à long terme afin d'investir dans ses différentes unités de production, augmenter sa capacité de production et réduire ses coûts.

Le Conseil a également appelé la Société nationale de cellulose et de papier alfa, ainsi que le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, à travailler sur la préservation de la plante de halfa, à lutter contre son exploitation anarchique et à améliorer les méthodes de collecte et de valorisation.

Une stratégie financière a été mise en place pour réduire les dettes de la société et établir un plan de paiement. Il a été demandé à la société de valoriser son patrimoine immobilier, d'améliorer sa gouvernance et d'adopter des pratiques de gestion appropriées afin de respecter ses engagements financiers. De plus, il a été ordonné de finaliser les procédures de mise à jour des statuts du personnel de la société.

Le Chef du gouvernement a rappelé, en début de séance, l'engagement du président de la République à accorder une grande importance aux questions éducatives et à ses appels à multiplier les efforts pour garantir des conditions favorables à un environnement éducatif sain, afin d'assurer à la jeunesse tunisienne un apprentissage, une réussite et une préparation précoce pour la rentrée scolaire, notamment en ce qui concerne la disponibilité des cahiers subventionnés et des manuels scolaires.

Il a souligné, dans ce contexte, l'importance de préserver le rôle de l'école publique en tant qu'ascenseur social, pour qu'elle continue à remplir sa mission de pépinière des élites et des compétences sur lesquelles le pays compte pour son développement.

Le rôle stratégique de la Société nationale de cellulose et de papier alfa a également été mis en évidence, tant pour répondre aux besoins de la rentrée scolaire que pour son rôle économique, étant le seul fabricant de pâte de halfa, et pour son rôle social à travers la création d'emplois directs et indirects dans le gouvernorat de Kasserine et les régions voisines, ainsi que l'impact de son activité sur le pouvoir d'achat des familles tunisiennes.

Il a été insisté sur la nécessité d'améliorer ses équilibres financiers pour lui permettre de redynamiser ses activités, renforcer sa position sur le marché et restaurer son prestige en tant qu'entreprise nationale productrice de richesse, tout en continuant à assurer les besoins nationaux du marché du papier pour l'impression et l'écriture, estimés à environ 64 000 tonnes par an.

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations a présenté une évaluation de la rentrée scolaire 2024-2025, de la situation de l'approvisionnement en cahiers subventionnés et manuels scolaires, ainsi que des préparatifs pour la rentrée scolaire prochaine et des conditions d'approvisionnement. Il a également abordé les défis liés à la réussite de la prochaine rentrée scolaire.

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie a présenté le projet de restructuration de la Société nationale de cellulose et de papier alfa, visant à garantir la continuité de ses activités et les mesures nécessaires à l'exécution d'un programme de développement de la production et de diversification pour qu'elle puisse continuer à jouer son rôle national.