Tunisie: Augmentation des cas de bronchiolite chez les enfants - Que faut-il savoir ?

Avec l'arrivée de l'hiver, la circulation des virus respiratoires connaît une recrudescence importante. Ces virus se transmettent principalement par les gouttelettes respiratoires qui se propagent lors de la parole, de la toux ou des éternuements des personnes infectées.

Cependant, ils peuvent également se diffuser par contact direct avec des surfaces ou objets contaminés par ces gouttelettes, ou par les mains non lavées, qui constituent l'un des vecteurs les plus courants de transmission.

Parmi les nombreuses infections respiratoires qui sévissent pendant la saison hivernale, la bronchiolite est particulièrement redoutée des parents. Cette infection virale aiguë affecte principalement les nourrissons de moins de 12 mois et peut entraîner des complications graves si elle n'est pas prise en charge rapidement.

La bronchiolite provoque une inflammation des bronchioles, les plus petites voies respiratoires des poumons, rendant la respiration difficile et pouvant conduire à des symptômes sévères comme une détresse respiratoire, une toux persistante, de la fièvre et des difficultés alimentaires chez les bébés.

Le virus responsable de la bronchiolite, le virus respiratoire syncytial (VRS), est particulièrement contagieux et peut se propager rapidement au sein des foyers et des structures collectives telles que les crèches et les hôpitaux. Chaque année, la Tunisie fait face à une vague saisonnière de ce virus. Contrairement à certaines infections, la bronchiolite ne confère pas une immunité durable, ce qui explique pourquoi les nourrissons peuvent être infectés plusieurs fois au cours de leur première année de vie, malgré des épisodes antérieurs.

Les autorités sanitaires tunisiennes ont observé une augmentation significative des cas de bronchiolite parmi les nourrissons et les jeunes enfants depuis le début de l'hiver. La docteure Zahra Fetouri, cheffe du service des consultations externes à l'Hôpital des enfants de Bab Saadoun, a d'ailleurs confirmé cette tendance inquiétante lors de son intervention sur les ondes d'une radio privée.

Selon elle, de nombreux enfants hospitalisés depuis le mois de décembre dernier ont présenté des symptômes respiratoires graves, nécessitant une prise en charge spécialisée. Ce phénomène n'est pas isolé, puisqu'il se retrouve également dans d'autres établissements hospitaliers du pays.

Les parents doivent être particulièrement vigilants face à cette situation. Bien que la bronchiolite soit souvent bénigne et puisse être traitée à domicile dans les cas légers, elle nécessite des soins médicaux pour les cas plus graves. Il est essentiel de consulter un pédiatre dès l'apparition des premiers signes de difficulté respiratoire, afin d'éviter des complications qui pourraient mettre la vie de l'enfant en danger. Par ailleurs, la prévention reste la clé : en plus du lavage fréquent des mains, il est conseillé de limiter les contacts avec les personnes malades et de maintenir une bonne hygiène des espaces de vie.