Tunisie: Métlaoui - Salle couverte - Les travaux toujours à l'arrêt !

C'est la plus grande ville du Bassin minier qui connaît une explosion démographique, et les besoins de la jeunesse locale se font de plus en plus pressants. C'est le cas d'une salle couverte qui constitue le rêve des jeunes de la région.

L'appel du Président de la République, Kaïs Saïed, à se pencher sur les projets bloqués arrive à point nommé, et celui de cette salle couverte en est un parfait exemple.

La construction avait été lancée le 27 avril 2017 avec une enveloppe allouée de 2,4 millions de dinars, et la mise en exploitation a été programmée pour 2018. C'est une réalisation qui devait être un joyau pour la ville minière, offrant un espace d'entraînement et de compétition digne de ce nom à l'association locale de handball. L'édification de cette salle multidisciplinaire devait être en fait un bol d'air pour la jeunesse de Métlaoui, mais le chantier est à l'arrêt depuis cinq ans, laissant place à un squelette de béton et un énorme sentiment de frustration et d'amertume.