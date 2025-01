Afrique: Le continent a besoin de plus de titulaires de doctorat, mais les moyens constituent un obstacle pour les étudiants

analyse

Au cours des 15 dernières années, il y a eu une demande croissante tant au sein qu'en dehors du secteur de l'enseignement supérieur pour que les pays africains produisent plus de titulaires de doctorat. Pour ce faire, il est important de savoir ce qui empêche les étudiants de poursuivre ou d'achever leurs études de doctorat.

C'est ce qu'ont fait les auteurs d'un nouvel article de synthèse, en se concentrant sur l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Éthiopie, l'Ouganda et le Nigeria. Cinq thèmes se dégagent de leur travail : les profils sociodémographiques des doctorants, l'accès au financement, la disponibilité des ressources et de la formation, les expériences avec les directeurs de thèse et les mécanismes personnels d'adaptation_.

The Conversation Africa s'est entretenu avec les auteurs de l'article, Oluwatomilayo Omoya, Udeme Samuel Jacob, Olumide A. Odeyemi et Omowale A. Odeyemi, pour en savoir plus sur leurs conclusions.

Pourquoi est-il important pour les pays africains de produire des diplômés de doctorat ?

Il a été démontré que les programmes de doctorat jouent un rôle crucial dans l'avancement de la recherche, de l'innovation et du progrès économique et scientifique.

En effet, plus un pays dispose de capacités de recherche, plus il sera en mesure de combler les lacunes en matière de soins de santé, de surmonter les obstacles économiques et de lutter contre l'insécurité alimentaire. Ce point a été souligné, entre autres, par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Union africaine (UA).

La formation doctorale développe l'expertise académique. Elle stimule la croissance dans de multiples secteurs, tels que la santé, l'éducation et la technologie. Elle favorise également un environnement propice à l'émergence de solutions créatives et pratiques aux défis locaux.

Quels sont les principaux obstacles rencontrés par les doctorants dans les pays que vous avez étudiés ?

Notre étude était une revue exploratoire. Cette méthode de recherche nous a permis de passer en revue les études existantes et d'identifier les concepts clés, les types de preuves et les lacunes en matière de connaissances. L'étude comprenait des articles provenant de différents pays africains, dont l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Éthiopie, l'Ouganda et le Nigeria.

L'un des principaux obstacles que nous avons identifiés pour les doctorants est le manque de ressources. De nombreuses universités du continent sont sous-financées. Elles luttent pour offrir à leur personnel et à leurs étudiants des cadres de recherche adéquats, des bibliothèques et même (un accès à l'internet).

Un autre défi majeur est le manque de supervision doctorale de qualité. Dans de nombreuses universités africaines, le nombre de directeurs de thèse qualifiés est largement insuffisant par rapport au nombre de doctorants. Ce déséquilibre signifie que certains étudiants ne reçoivent que peu d'encadrement, ce qui peut ralentir leur progression.

Le doctorat est, par nature, un travail solitaire. Mais sans le soutien approprié, les étudiants peuvent se sentir déconnectés de la communauté universitaire. Ce sentiment d'isolement peut augmenter le taux d'abandon et entraver l'achèvement des projets de recherche.

Les superviseurs sont souvent submergés par d'autres responsabilités : leurs propres recherches, des tâches administratives ou les cours qu'ils dispensent à de grandes classes de premier cycle. Ils n'ont donc que peu de temps à consacrer à l'encadrement des doctorants. Les étudiants qu'ils sont chargés de superviser peuvent finir par se sentir isolés.

Le financement personnel est également difficile à obtenir. Les bourses sont rares et, lorsqu'elles sont disponibles, elles ne couvrent pas toujours toutes les dépenses de l'étudiant au cours de ses recherches. De nombreux étudiants doivent travailler à temps plein pour subvenir à leurs besoins tout en poursuivant leur doctorat. Cela peut sérieusement affecter leur capacité à consacrer du temps à leurs études.

Même lorsque des financements sont disponibles, ils sont souvent liés à des projets ou des bourses à court terme qui ne permettent pas aux étudiants de terminer leurs recherches sans interruption. Cette situation entraîne des retards importants dans l'obtention des diplômes, ce qui crée un effet de goulot d'étranglement : les étudiants restent bloqués dans le système pendant des années, ce qui engorge le flux de nouveaux chercheurs entrant dans le monde universitaire.

Un autre défi réside dans le fait que les doctorants africains qui réussissent peuvent quitter leur pays d'origine pour de meilleures opportunités à l'étranger. Le phénomène dit de «fuite des cerveaux» a un effet profond sur la capacité de l'Afrique à construire une communauté universitaire forte. Si de nombreux doctorants africains poursuivent des recherches novatrices en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie, leur départ prive leurs institutions et leurs pays d'origine de connaissances et d'expériences précieuses.

La fuite des cerveaux n'est pas seulement une question de meilleurs salaires ou de meilleures conditions de vie. Elle concerne également la disponibilité d'opportunités de recherche de pointe. Une fois à l'étranger, de nombreux étudiants sont en mesure d'accéder à de meilleures ressources et choisissent alors de rester dans des environnements qui leur permettent de s'épanouir professionnellement.

Quel rôle le genre joue-t-il dans la probabilité d'obtenir un doctorat ?

Les femmes qui poursuivent un doctorat sont confrontées à plus de défis que leurs pairs masculins. Nous avons constaté que les doctorantes sont fréquemment confrontées à des préjugés sexistes, tant sur le plan social que professionnel, qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs universitaires.

Au cours de la dernière décennie, le nombre de femmes inscrites en doctorat dans certains pays, comme l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, a augmenté.

Cependant, les femmes ont moins de chances que les hommes de terminer leurs études de doctorat, en partie à cause des attentes et des responsabilités culturelles qu'elles assument. Les étudiantes qui sont mariées ou qui ont d'enfants doivent souvent concilier la gestion de leur foyer et de leurs responsabilités avec la poursuite de leurs études.

Dans les régions où la famille est traditionnellement prioritaire par rapport aux aspirations professionnelles, les femmes peuvent ressentir une culpabilité supplémentaire ou une pression sociétale. Ce qui peut réduire le temps qu'elles consacrent à la recherche.

En outre, dans les régions où l'héritage colonial ou de l'apartheid influence encore les structures sociétales, les femmes noires en particulier font état d'obstacles supplémentaires. Elles disent se sentir négligées ou sous-estimées dans les espaces universitaires.

Des progrès ont été réalisés. Des organisations telles que le Consortium pour la formation avancée en recherche en Afrique (Carta) proposent des programmes qui soutiennent les femmes tout au long de leur parcours universitaire. Toutefois, une approche plus large et plus sensible au genre est nécessaire pour garantir que les femmes aient accès aux ressources, au mentorat et à des systèmes de soutien flexibles qui répondent à ces défis spécifiques.

Accroître le soutien aux femmes dans les programmes de doctorat n'est pas qu'une question de chiffres. Cela signifie que les institutions et la société dans son ensemble doivent s'attaquer aux obstacles structurels et culturels qui freinent les femmes.

Existe-t-il des solutions aux problèmes que vous avez identifiés ?

Les défis auxquels sont confrontés les doctorants en Afrique sont complexes, mais pas impossibles à surmonter.

Avec les investissements adéquats et une volonté de réforme, les universités du continent peuvent devenir des centres d'excellence mondiaux en matière de recherche et de développement. Il est essentiel que les sociétés ne perdent pas de vue l'importance de l'enseignement supérieur. Comme nous l'avons dit, et comme le montre un grand nombre de preuves, de solides programmes de formation doctorale et l'investissement dans la recherche et l'innovation pour relever les défis auxquels le continent africain est confronté sont essentiels pour garantir que la prochaine génération de chercheurs et d'innovateurs puisse ouvrir la voie à la résolution de certains des problèmes les plus urgents du monde.

Les gouvernements, les universités et les organismes de financement peuvent collaborer en offrant des bourses et des subventions de recherche, en créant des politiques d'égalité des sexes et en introduisant des programmes de mentorat ou en améliorant ceux qui existent déjà.

Oluwatomilayo Omoya, Lecturer in Nursing (Teaching and Reseach), Flinders University

Olumide A Odeyemi, HDR Candidate, Flinders University

Omowale A Odeyemi, Lecturer, College of Nursing Sciences, Obafemi Awolowo University

Udeme Samuel Jacob, Lecturer, University of Ibadan