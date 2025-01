Angola: Le gouverneur prône l'exploitation durable du potentiel minéral de Namibe

Moçâmedes — Le gouverneur de la province de Namibe, Archer Mangueira, a défendu mardi la nécessité d'explorer le potentiel géologique et minéral de la province de manière rationnelle et durable, afin d'en faire bénéficier les générations futures et de minimiser l'impact sur l'environnement.

Lors de la cérémonie de la pose de la première pierre du Centre de développement des roches ornementales, qui sera construit ce mois-ci dans la municipalité de Sacomar, il a souligné l'existence d'importantes réserves de marbre, de granit et de quartzite dans la province de Namibe, des ressources qui se distinguent des autres richesses de l'Angola.

Il a affirmé que l'exploitation de ces ressources, largement reconnues sur le marché national et international, devrait effectivement bénéficier aux communautés locales sans compromettre les générations futures.

Le gouverneur a également considéré l'exploitation responsable et la valorisation du potentiel minéral du pays comme une base sûre pour la diversification de l'économie nationale et la création de nouvelles opportunités de croissance durable.

Il a souligné que la durabilité de ces minéraux sera pleinement atteinte si elle s'accompagne d'une gestion responsable de la part des opérateurs du secteur, qui doivent assumer et respecter les principes fondamentaux de la durabilité environnementale, sociale et commerciale et de la bonne gouvernance d'entreprise.