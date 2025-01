Ile Maurice: Cryptomonnaie -Technologie révolutionnaire ou danger caché ?

interview

Depuis l'adoption de la Financial Crimes Commission (FCC) Act en 2023, l'organisme peut désormais enquêter sur des cas de fraude électronique, un phénomène en forte augmentation à Maurice. Une telle affaire vient d'être mise au jour, révélant une escroquerie majeure de nombreuses victimes en un temps record à travers une fausse plateforme de cryptomonnaie. Selon les autorités, un Nigérian serait le cerveau de cette escroquerie impliquant 79 personnes pour un montant de Rs 1,2 million.

Âgé de 30 ans, le suspect, Yinka Aderibigbe, vivait dans un appartement de luxe à Péreybère, qui, loin de témoigner d'une vraie réussite, dissimulait un véritable réseau d'escroquerie. Le suspect a été présenté au tribunal de Pamplemousses la semaine dernière et placé en détention provisoire. Il fait face à des accusations de détournement de fonds et d'escroquerie. La FCC s'est fermement opposée à sa remise en liberté sous caution, soulignant la gravité des faits et le danger qu'il représente pour la société.

Après que les enquêteurs de la FCC ont émis un communiqué, une des victimes a pris rendez-vous pour porter plainte cette semaine alors que d'autres victimes ont téléphoné pour rapporter le cas. Une équipe d'officiers de la FCC a répondu à nos questions sur les dangers de la cryptomonnaie afin d'avertir les Mauriciens sur son fonctionnement.

Pouvez-vous expliquer ce qu'est la cryptomonnaie de manière simple ?

La cryptomonnaie est une monnaie électronique qui existe uniquement en ligne, sur le net. Ce système de paiement numérique permet d'envoyer et de recevoir des paiements de n'importe où. C'est rapide, instantané et ne nécessite aucun intermédiaire, comme une banque. La première cryptomonnaie a été le Bitcoin, fondé vers 2008, et qui reste la plus connue aujourd'hui. Il en existe d'autres, comme Ethereum, Dogecoin et USDT, etc. De nos jours, il existe plus de 20 000 différents types de cryptomonnaie.

Quelles sont les principales différences entre la cryptomonnaie et les monnaies traditionnelles ?

La monnaie traditionnelle est en forme physique et virtuelle. Elle est émise par une autorité centrale, comme la Banque centrale. En revanche, les cryptomonnaies existent uniquement sous forme virtuelle et décentralisée, qui permet des transactions sans avoir besoin d'une autorité centrale. Elles fonctionnent selon un registre public distribué appelé blockchain, un registre de toutes les transactions mises à jour par les détenteurs d'une monnaie.

Les transactions bancaires, notamment celles impliquant des transferts internationaux, peuvent prendre plusieurs jours avant que l'argent ne soit crédité, alors que les transactions en cryptomonnaies sont instantanées à travers le monde. On peut effectuer ces transactions à travers nos téléphones mobiles, par exemple, ou nos ordinateurs portables.

Quels sont les avantages et les inconvénients de l'investissement dans la cryptomonnaie par rapport aux investissements traditionnels (actions, obligations, etc.) ?

Au cours des dernières années, la cryptomonnaie a connu une tendance haussière fulgurante et de nombreuses personnes s'y intéressent. Les avantages incluent le fait qu'il existe plusieurs types de cryptomonnaie parmi lesquels vous pouvez choisir. De plus, vous pouvez investir dans une fraction d'une cryptomonnaie. Par exemple, vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin, qui coûte environ Rs 4,7 millions, mais vous pouvez acheter 0,0001 Bitcoin, qui vous coûtera environ Rs 470. Cependant, le marché est beaucoup plus volatil que celui des produits d'investissement traditionnels.

Quelles mesures de sécurité doivent être prises pour protéger ses fonds en cryptomonnaie ?

Les cryptomonnaies sont stockées dans des portefeuilles (wallets) et sécurisées par des mots de passe appelés private key (clé privée) et seed (phrase de récupération). Sans la phrase de récupération, il est impossible d'accéder au portefeuille ou d'effectuer des transactions. Si quelqu'un perd sa phrase de récupération, il perd l'accès à ses cryptomonnaies de façon permanente. Il ne faut jamais partager son seed, car toute personne y ayant accès pourrait transférer toutes vos cryptomonnaies vers son propre compte.

Quelles sont les principales menaces aux-quelles les utilisateurs de cryptomonnaies doivent faire attention («hacking», «phishing», arnaques, etc.) ? Quels sont les signes d'une arnaque typique dans les cryptomonnaies ?

Étant donné que le monde des cryptomonnaies est assez complexe, les gens ont du mal à comprendre comment s'y prendre. Les arnaqueurs en profitent donc. Ils créent de fausses plateformes et vous demandent d'envoyer de l'argent pour acheter des cryptomonnaies. Lorsque vous avez crédité l'argent, ils vous donnent soi-disant des cryptos et vous montrent un portefeuille. Mais, en réalité, ils n'ont jamais acheté de cryptomonnaies pour vous. D'autres personnes, quant à elles, vous influencent en vous disant que vous pouvez devenir très riche grâce aux cryptomonnaies, sans vous avertir que vous pouvez également perdre beaucoup d'argent si vous n'êtes pas vigilant.

Existe-t-il des plateformes sécurisées pour acheter et vendre des cryptomonnaies, ou faut-il être particulièrement vigilant?

Il existe de nombreuses plateformes sécurisées à travers le monde et l'île Maurice a récemment commencé à approuver des licences pour différents types de services liés aux cryptomonnaies. Il est fortement recommandé d'effectuer des transactions via ces plateformes régulées.

Les cryptomonnaies sont-elles légalement reconnues dans tous les pays ? Y a-t-il des juridictions où elles sont interdites ou fortement réglementées ?

Il existe plusieurs pays où les cryptomonnaies sont reconnues. Par exemple, l'El Salvador a été le premier pays à légaliser le Bitcoin et à l'accepter comme monnaie légale en juin 2021. Plusieurs autres pays autorisent les crypto-monnaies et les régulent. L'île Maurice a été le premier pays de la région subsaharienne à adopter une loi régulant les cryptomonnaies. Cependant, certains pays, comme la Chine ou l'Égypte, ont interdit l'usage des cryptomonnaies.

Quelles sont les régulations actuelles concernant les cryptomonnaies à Maurice ?

L'île Maurice a adopté la loi sur les actifs virtuels et les prestataires d'actifs virtuels en décembre 2021, connue comme la Virtual Asset and Initial Token Offering Services Act (VAITOS). La Financial Services Commission (FSC), qui en est le régulateur, supervise et régule les activités des prestataires d'actifs virtuels.

Comment peut-on savoir si une plateforme d'échanges ou un projet de cryptomonnaies est fiable ?

Il est important de vérifier si la plateforme est dûment enregistrée et possède une licence délivrée par le régulateur compétent. Par exemple, pour les plateformes locales, vous pouvez consulter la FSC pour confirmer l'enregistrement de la plateforme. Il est fortement conseillé d'effectuer des transactions uniquement auprès des plateformes enregistrées afin d'éviter les risques d'arnaque.

Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui envisagent d'investir dans les cryptomonnaies pour la première fois ?

Comme je vous l'ai dit, la cryptomonnaie est très volatile. Il faut être très prudent, à moins que vous ne soyez un investisseur professionnel et que vous n'hésitez pas à prendre des risques. Il y a aussi des personnes qui vous proposent ces services, mais qui ne sont pas des prestataires enregistrés et qui vous facturent des frais très élevés. Il n'est pas conseillé de faire des transactions avec des personnes non enregistrées. Faites attention !

Comment éviter les escroqueries comme les arnaques à la Ponzi dans le domaine des cryptomonnaies ?

Ne croyez pas n'importe qui vous propose des transactions. Vérifiez toujours si ce sont des prestataires enregistrés. Évitez les plateformes inconnues ou situées dans des pays à risque. Et je le répète encore une fois, ne partagez jamais votre phrase de récupération. Si vous effectuez une transaction peer-to-peer (d'une personne à une autre), assurez-vous que la personne est authentique avant de transférer votre argent. Si des gens vous approchent pour investir et recruter d'autres personnes afin qu'elles investissent pour gagner de l'argent, c'est un signal d'alarme. Alertez la police et la FCC.

Quels sont les types d'escroquerie les plus fréquents dans les cryptomonnaies et comment les identifier ?

Les cas les plus fréquents sont des arnaques, des Ponzi schemes, des faux wallets ou des fausses plateformes d'échange. Vous achetez des cryptomonnaies et, au début, vous avez des revenus et des profits, mais par la suite, vous ne pouvez plus effectuer de retraits et votre argent est bloqué. Il existe un film qui montre ce type de situations. Il explique le cas de QuadrigaCX survenu en 2019.

Si un investisseur perd l'accès à ses cryptomonnaies (par exemple, en cas de perte de clé privée ou de «hacking»), quelles sont ses options pour récupérer ses fonds ?

Si quelqu'un perd sa phrase de récupération, il ne pourra plus accéder à son portefeuille. Et il n'y a aucun autre moyen de la récupérer. À l'heure actuelle, il y a des centaines, voire des milliers de bitcoins bloqués, parce que ces gens ont perdu leur clé privée ou leur phrase de récupération. Le marché des cryptomonnaies est-il particulièrement exposé à des risques de blanchiment d'argent et quelles sont les actions entreprises pour lutter contre ces pratiques ?

Ah oui, c'est très exposé ! Il y a beaucoup de gens qui transfèrent leurs fonds illicites via la cryptomonnaie et pensent que les forces de l'ordre ne sont pas au courant. Mais la FCC les surveille. Il existe maintenant des outils qui nous permettent de suivre et de retracer ces individus. Nous avons tous les détails - combien d'argent ils ont transféré, à qui et d'autres informations. Et c'est beaucoup plus facile pour les enquêteurs de les retrouver. L'île Maurice a également réalisé un exercice d'évaluation des risques pour déterminer le niveau de risque du pays en relation aux actifs virtuels et, depuis, on a mis en place une série de mesures pour atténuer ces risques.