Afrique: Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas représente la fin du conflit

Luanda — L'ambassadeur de l'État de Palestine en Angola, Jubrael Shomali, a déclaré mardi, à Luanda, que le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas représente la fin d'un conflit qui a causé des milliers de morts et détruit beaucoup d'infrastructures à Gaza.

Jubrael Shomali, qui parlait à l'ANGOP de l'accord de cessez-le-feu conclu à Doha entre le Hamas et Israël, avec la médiation des Etats-Unis d'Amérique, du Qatar et de l'Egypte, a déclaré que l'accord récent mettait fin à la mort et à la famine de nombreuses personnes, y compris des enfants et des civils.

« Le cessez-le-feu représente la fin d'un conflit qui a commencé le 7 octobre 2023 et qui a causé des milliers de morts, la destruction d'infrastructures et la résistance du peuple palestinien à sa terre », a-t-il souligné.

Suite à l'accord de cessez-le-feu, a poursuivi le diplomate, la Palestine se prépare maintenant à accueillir la population revenant sur ses terres, ainsi qu'à transférer les malades et les blessés vers des unités hospitalières en dehors de Gaza, puisque la plupart des hôpitaux de Gaza ont été détruits.

Il a ajouté qu'avec ce geste, le gouvernement palestinien montre sa solidarité avec les victimes affectées par le conflit et se prépare à entamer le processus de reconstruction de Gaza.

« Le peuple palestinien, en particulier celui de la bande de Gaza, a beaucoup souffert du conflit entre le Hamas et Israël et a besoin de tout, de la nourriture à l'assistance médicale en passant par des tentes solides pour s'abriter de l'hiver et du froid, entre autres nécessités », a-t-il souligné.

Il a rappelé que l'accord de paix signé mercredi 15 prévoit la reconstruction de la bande de Gaza, l'une des principales clauses de l'accord négocié par les États-Unis d'Amérique, le Qatar et l'Égypte.

L'ambassadeur a également déclaré qu'il existe de bonnes perspectives à long terme pour la paix entre le Hamas et Israël, qui fait l'objet d'un consensus international et ouvrira la voie à une paix permanente.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Israël en Angola, Shimon Solomon, a exprimé sa satisfaction et son optimisme quant à l'accord de paix signé entre son pays et le Hamas, dont la mise en oeuvre pratique a commencé avec la libération de trois otages israéliens par le Hamas et de 90 Palestiniens par les autorités israéliennes.

« J'espère que le processus se poursuivra tel que, et nous attendons d'autres otages, conformément aux accords signés », a souligné le diplomate israélien, ajoutant que d'ici là, nous travaillerons à d'autres étapes.

Comme la Palestine, a-t-il dit, Israël espère que cet accord ou les clauses de l'accord seront respectés par les parties et que le cessez-le-feu permettra de ramener dans le pays tous les citoyens israéliens captifs, au nombre de 90, et qu'Israël libérera également les citoyens de Gaza.

Il a également déclaré que le cessez-le-feu permettra et facilitera l'entrée de davantage d'aide humanitaire à Gaza, qu'il s'agisse de nourriture, d'assistance médicale ou d'autres biens dont la population a besoin.

Shimon Solomon a fait savoir que bien qu'il n'ait pas beaucoup de perspectives sur la paix entre Israël et le Hamas, l'accord est un élément important pour la stabilité des deux territoires.

Il a précisé que la guerre n'était pas dirigée contre la Palestine, mais contre le groupe Hamas qui opérait à l'intérieur de la bande de Gaza. C'est pourquoi il a déclaré qu'il espérait que le cessez-le-feu, qui fait l'objet d'un consensus international, serait respecté et mis en oeuvre avec succès.

La première phase de l'accord de cessez-le-feu est entrée en vigueur le dimanche 19 et a permis jusqu'à présent la libération de trois otages israéliens et de 90 prisonniers palestiniens.

Au cours de la première phase de l'accord, il y a eu un échange progressif de 33 otages israéliens contre plus de 1 900 prisonniers palestiniens.