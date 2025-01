Congo-Kinshasa: Analyse du Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble lancé par la CENCO et l'ECC

La Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et l'Église du Christ au Congo (ECC) ont lancé, mercredi 15 janvier une feuille de route dénommée « Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RD Congo et dans les Grands lacs ».

Monseigneur Donatien Nshole et le pasteur Eric Nsenga, respectivement secrétaires généraux de la CENCO et de l'ECC, ont affirmé leur engagement à mobiliser la population congolaise pour la paix et à renforcer la cohésion sociale dans un contexte marqué par l'insécurité persistante dans la partie Est de la RDC et pour la stabilité dans les Grands lacs.

Les deux confessions religieuses invitent tous les chrétiens et les hommes de bonne volonté à considérer l'année 2025 comme « Année de Paix et du Bien-Vivre Ensemble en RD Congo et dans les grands lacs