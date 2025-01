Maroc: Chambre des représentants - M. Sabbari s'entretient avec une délégation de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des députés italienne

Rabat — Le premier vice-président de la Chambre des représentants, Mohamed Sabbari, s'est entretenu, mardi à Rabat, avec une délégation de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des députés italienne, actuellement en visite de travail au Royaume.

Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Italie à Rabat, Armando Barocco, a été "l'occasion d'échanger les idées et les points de vue sur nombre de sujets d'intérêt commun, tels que la coopération culturelle et éducative et la migration", indique un communiqué de la Chambre des représentants, ajoutant que les deux parties ont salué le rôle de la communauté marocaine en Italie, son intégration et sa contribution remarquable aux efforts de développement de la société italienne.

Lors de cette rencontre, M. Sabbari a affirmé que le Maroc et l'Italie entretiennent d'excellentes relations qui s'inscrivent dans le cadre des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à renforcer et à diversifier les partenariats avec les pays de l'Union européenne, notant que les deux pays célèbrent cette année deux siècles de relations diplomatiques.

Le Maroc se caractérise par sa stabilité politique, économique et sociale, son ouverture au commerce international et aux grandes opportunités d'investissement, a-t-il dit, soulignant que le Royaume cherche à développer et à diversifier ses relations commerciales et économiques avec l'Italie.

Dans ce contexte, il a appelé à la création de partenariats Maroc-Italie pour accompagner les projets et les programmes dans le Royaume et dans les provinces du sud en particulier, tout en mettant en avant la renaissance globale et le développement observé dans ces régions dans divers domaines.

Au niveau parlementaire, il a appelé au renforcement de la coopération entre les institutions législatives des deux pays à travers l'intensification des visites, l'échange d'expertises et d'expériences et l'activation du groupe d'amitié parlementaire dans les deux chambres.

Pour sa part, Paolo Formentini, vice-président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des députés italienne, a rappelé l'importance de renforcer la coopération bilatérale entre l'Italie et le Maroc dans divers domaines, mettant l'accent sur l'intérêt commun de travailler ensemble pour surmonter les défis auxquels les deux pays sont confrontés.

Dans leurs interventions, les membres de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des députés italienne ont appelé au renforcement du rôle de la diplomatie parlementaire pour faire face aux défis stratégiques et consolider la coopération dans le domaine de la formation professionnelle, de l'éducation et des énergies renouvelables et propres, soulignant que l'Italie considère le Maroc comme un partenaire stratégique dans la région méditerranéenne et en Afrique.