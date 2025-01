Maroc: Le premier vice-président de la Chambre des conseillers s'entretient à Rabat avec une délégation parlementaire italienne

Rabat — Le premier vice-président de la Chambre des conseillers, Abdelkader Salama, s'est entretenu, mardi à Rabat, avec une délégation parlementaire de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des députés italienne, présidée par Paolo Formentini.

Lors de cette entrevue, M. Salama a salué le niveau des relations distinguées entre le Royaume du Maroc et la République d'Italie, "fondées sur des bases solides et profondes", soulignant la volonté des deux pays de renforcer ces relations et les hisser au niveau d'un partenariat exemplaire, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

M. Salama s'est également félicité de la dynamique de coordination et de concertation entre le Maroc et l'Italie dans des domaines d'actualité aux niveaux régional et international, notamment la coopération sécuritaire, la lutte contre le terrorisme et la gestion des problèmes liés à l'immigration irrégulière, mettant en avant les efforts déployés par le Maroc pour assurer la sécurité et la stabilité dans le pourtour méditerranéen, ajoute la même source.

Par ailleurs, le premier vice-président de la Chambre des conseillers a souligné l'importance du travail parlementaire commun, notamment en ce qui concerne l'échange de visites et l'activation des groupes de coopération et d'amitié entre les deux institutions législatives, qui "contribuent à rapprocher les idées et les points de vue sur de nombreuses questions d'intérêt commun", louant le partenariat économique entre les deux pays.

De son côté, le président de la délégation italienne a estimé important d'étendre la coopération bilatérale à tous les domaines, affirmant que le Maroc constitue "un modèle et un partenaire fiable pour l'Italie", comme en témoignent l'intérêt des entreprises italiennes pour le Royaume en tant que destination d'investissement et les conventions conclues entre les deux pays dans divers domaines.

M. Formentini a préconisé, à cet égard, la signature d'accords de jumelage, en particulier en ce qui concerne les collectivités territoriales, soulignant le rôle de la diplomatie parlementaire dans le renforcement de la coopération gouvernementale entre les deux pays et le rapprochement des points de vue sur les questions d'intérêt commun.

Ont pris part à cette rencontre, le cinquième vice-président de la Chambre des conseillers, Yehfdhou Benmbarek, le secrétaire général de la Chambre, El Assad Zerouali, et le directeur des relations extérieures et de la communication, Saad Ghazi.