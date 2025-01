Maroc: Paris - Intenses activités du président de l'ONDH à l'OCDE

Paris — Le Président de l'Observatoire National du Développement Humain (ONDH), Otmane Gair, a eu une série d'entretiens, lundi et mardi, au siège de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris, dans le cadre d'une visite de travail.

Ces entrevues avec des hauts responsables de l'OCDE, ont été axées sur la mise en place d'un système national d'indicateurs de la satisfaction sociale des citoyens-usagers au Maroc, à travers un programme recherche-action en la matière et le développement des outils méthodologiques y afférents, dans le contexte des réformes sociétales inscrites au coeur du chantier de l'Etat Social, conduit par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Lors de ces rencontres, M. Gair a mis l'accent sur le rôle de l'ONDH dans l'accompagnement de la refonte des politiques sociales au Maroc, guidée par une exigence rigoureuse de rationalisation, de convergence et de mutualisation des ressources. Cette réorganisation, selon le Président de l'ONDH, a permis d'intégrer des innovations significatives dans l'ingénierie des programmes sociaux.

"Le Chantier Royal de l'État Social constitue désormais un cadre d'action ambitieux et intégré. Il vise, avec détermination, à promouvoir le bien-être de l'ensemble des citoyens à travers une articulation harmonieuse de politiques et d'initiatives étroitement interconnectées", a souligné M. Gair lors de ces entretiens, assurant que l'OCDE en tant que "partenaire de référence du Maroc" peut compter sur le Royaume en matière d'expérimentation de nouvelles approches d'évaluation des politiques publiques, et de partages d'expériences, notamment dans le cadre de la coopération triangulaire.

M. Gair a considéré aussi que l'adoption d'une démarche fondée sur les données probantes est essentielle pour une prise de décision éclairée, permettant un ciblage objectif des bénéficiaires, afin d'améliorer les dispositifs d'observation, de suivi et d'évaluation de l'efficacité sociale des différentes politiques publiques.

L'enjeu aujourd'hui, d'après le Président de l'ONDH, est de mettre à jour les approches et les outils d'évaluation des politiques publiques en matière de développement social.

Il s'agit de proposer des cadres d'analyse innovants, interactifs et efficaces pour le suivi des avancées de l'action publique à des temporalités différentes et multimodales, a indiqué M. Gair. Le but étant de mesurer les progrès enregistrés et de répondre aux besoins d'amélioration continue du rendement de l'action publique au niveau du renforcement du capital humain, de l'inclusion sociale et du développement territorial, a-t-il précisé.

Le responsable marocain a notamment échangé avec le chef de la Division Moyen Orient et Afrique relevant de la Direction des Relations mondiales et de la coopération Carlos Conde, la Directrice de la Coopération pour le développement, María del Pilar Garrido Gonzalo, le Statisticien en chef, Directeur des Statistiques et des données, Steve MacFeely et la Directrice de la Gouvernance publique, Elsa Pilichowski.

M. Gair a également eu des entretiens avec la Directrice du Centre de développement de l'OCDE, Ragnheiður Elín Árnadóttir et la Directrice du Centre sur le bien-être, l'inclusion, la soutenabilité et l'égalité des chances, Romina Boarini.