La Bourse du Zimbabwe (ZSE) devrait connaître une croissance progressive en 2025

Cela fait suite à un mois de décembre 2024 difficile, au cours duquel la capitalisation boursière totale a chuté de 18 %

Dans le même temps, le Victoria Falls Stock Exchange (VFEX) a fait preuve de résistance, avec une capitalisation boursière en hausse de 1,84 %

Le Zimbabwe Stock Exchange (ZSE) devrait connaître une croissance progressive en 2025, grâce à l'amélioration de la liquidité et à la demande des investisseurs pour des actions sous-évaluées.

Cela fait suite à un mois de décembre 2024 difficile, où la capitalisation boursière totale a chuté de 18 %, l'indice All-Share perdant 17,9 %. Selon un rapport de Fincent Securities, les pertes subies par les indices Top 10 et Top 15 ont contribué de manière significative à cette baisse.

Le chiffre d'affaires mensuel est tombé à 225 millions de zlotys en décembre, contre 287 millions de zlotys en novembre. Delta et Econet sont restés les principaux contributeurs à l'activité du marché. Pendant ce temps, le Victoria Falls Stock Exchange (VFEX) a fait preuve de résilience, avec une capitalisation boursière en hausse de 1,84% et un chiffre d'affaires de 459% à 19,6 millions de dollars US.

Points clés à retenir

Le ZSE a enregistré une hausse de 18 % de sa capitalisation boursière en 2024, soutenue par un comportement de couverture de l'inflation et par la demande d'actions adossées à des actifs tangibles. Les secteurs des services financiers, de la consommation de base et de l'immobilier ont ancré le marché, faisant preuve de résilience face aux vents contraires de l'économie. Alors que les contraintes de liquidité et les pénuries de devises ont découragé les investisseurs étrangers en 2024, la performance du ZSE a été soutenue par des opérations spéculatives lors des dévaluations périodiques des devises.

Le VFEX a bénéficié des entreprises cherchant à obtenir des revenus indexés sur le taux de change pour se couvrir contre les risques de change, avec une capitalisation boursière atteignant 1,3 milliard de dollars en décembre 2024. Les entreprises orientées vers l'exportation et les sociétés minières ont tiré parti des mouvements des prix mondiaux des matières premières pour obtenir de bons résultats malgré les difficultés économiques locales. Toutefois, la liquidité limitée et la faible activité des investisseurs étrangers ont freiné les volumes de transactions.