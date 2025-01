Algérie: Le DGSN en visite de travail en Arabie saoudite pour renforcer la coopération policière

Alger — Le Directeur Général de la Sûreté nationale (DGSN), M. Ali Badaoui, a effectué, à la tête d'une importante délégation composée de cadres supérieurs de la Sûreté nationale, une visite de travail en Arabie Saoudite, dans le cadre du renforcement de la coopération policière entre les deux pays, indique, mardi, un communiqué de la DGSN.

Lors de cette visite de trois jours (19-21 janvier), "le DGSN a examiné avec son homologue, le directeur de la sécurité publique au Royaume d'Arabie Saoudite, le Lieutenant-général Mohammed bin Abdullah Al-Bassami, les moyens de renforcer et de développer les mécanismes de coopération dans le domaine policier, au mieux des intérêts communs des deux pays et en vue de la hisser au niveau des relations fraternelles privilégiées, et ce en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Arabie saoudite, et de cadres des polices des deux pays, précise le communiqué.

Cette visite a permis "à la délégation algérienne de se rendre dans nombre de structures policières opérationnelles, telles que le département de la technologie et de l'intelligence artificielle, doté de systèmes de sécurité intelligents de pointe utilisés pour gérer et fluidifier le trafic routier, et interpeller les contrevenants".

La délégation de la DGSN a également visité le siège de la Direction générale de la Police scientifique, où elle a reçu des explications sur les missions de ses départements, ainsi que sur les équipements utilisés dans les enquêtes criminelles.

Au terme de la visite, "le DGSN s'est rendu au Centre national des opérations de sécurité unifiées (911), qui se veut un point de relais et de coordination entre les polices du Royaume d'Arabie Saoudite, en plus de son rôle dans la réception et la transmission des signalements aux autorités compétentes".